El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, en los Latin Grammy 2025.

Los argentinos obtuvieron reconocimientos de la industria musical.

En una noche que pasará a la historia de la música argentina, el dúo Ca7riel & Paco Amoroso se coronó como una de las revelaciones más impactantes de los Latin Grammy 2025, al conquistar cinco estatuillas en su debut en los premios.

Con Papota como eje central de sus triunfos, los artistas porteños no solo demostraron su frescura en el pop alternativo, sino que rompieron barreras al competir y vencer a gigantes como Bad Bunny en categorías compartidas.

"Esto es para todos los que sueñan con hacer música sin filtros", declaró Paco Amoroso al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa, en un momento cargado de emoción que se viralizó en redes sociales, una cobertura que siguió la Agencia Noticias Argentinas.

Los galardones obtenidos por Ca7riel & Paco Amoroso incluyen:

-Mejor Álbum Pop por Papota.

-Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo".

-Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota.

-Mejor Video Musical por "#Tetas", dirigido por Martín Piroyansky.

-Mejor Fusión/Interpretación Urbana por una colaboración destacada en la ceremonia.

Este hito llega tras un año prolífico para el dúo, que abrió shows para Kendrick Lamar en Latinoamérica y generó revuelo con su beso apasionado en la alfombra roja, un gesto que simbolizó su autenticidad queer en la industria.

En el escenario, su actuación de "Papota" fusionó ritmos electrónicos con letras introspectivas, dejando al público en éxtasis y consolidándolos como embajadores de la nueva ola argentina.

La Academia Latina de la Grabación elogió su "innovación audaz", y en X, hashtags como #Ca7rielPacoAmorosoGrammy acumularon millones de interacciones en las últimas horas. Para los fans argentinos, esta victoria representa un orgullo nacional en un escenario global dominado por el urbano y el pop.

Fuente: Noticias Argentinas.