Chocaron dos motos en Concordia: tres adultos y un niño de 3 años resultaron heridos

Un accidente de tránsito ocurrió anoche a las 20.50 en la intersección de calles San Lorenzo y 25 de Mayo, cuando dos motocicletas colisionaron. El incidente involucró a una motocicleta Honda Twister CBX 250 cc, conducida por un hombre de 47 años, y una motocicleta Gilera Smash 110 cc, en la que viajaban dos mujeres de 39 y 30 años respectivamente, y un niño de 3 años.

Según testigos oculares, el conductor de la Honda Twister habría cruzado con luz verde en el semáforo cuando fue impactado por la Gilera Smash, que habría cruzado con luz roja. Al verificar la motocicleta Gilera Smash, se constató que tenía un pedido de secuestro desde mayo de 2025 por presunto hurto.

Las cuatro personas involucradas en el accidente fueron trasladadas al Hospital Masvernat, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve, aunque deberán ser monitoreadas en las próximas horas.