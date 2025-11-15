Torneo Federal Regional Amateur: Villa Elisa goleó en el inicio de la cuarta fecha

Atlético Villa Elisa (foto) festejó la holgada victoria como visitante en San Salvador.
Este viernes por la noche comenzó a rodar la pelota para los equipos entrerrianos en el marco de la cuarta fecha dentro de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur.
La acción correspondió a la Zona 3, única con cuatro participantes. Unión y Fraternidad de San Salvador recibió a Atlético Villa Elisa en el inicio de la segunda rueda en un partido que acabó en goleada para el CAVE.
Fue 7-2 el triunfo del conjunto dirigido por Facundo Bonvín, que llegó al gol por medio de Emiliano Díaz (tres tantos), Agustín Martínez (dos), Gastón Baena y Leandro Ramírez.
Con el triunfo, el Albinegro llegó a los seis puntos y alcanzó la línea de Parque Sur de Concepción del Uruguay, que este domingo a partir de las 17 debe recibir a Juventud Unida de Gualeguaychú. El equipo gualeguaychuense llega como líder con puntaje perfecto.
Acción del sábado
Este sábado habrá solo un partido, a partir de las 17. Será en el marco de la Zona 2, por la que Cultural Aranguren recibirá a Atlético María Grande. El colista será anfitrión del líder en un duelo clave para el futuro del grupo: si gana, el equipo de Paraná Campaña tendrá un pie en la próxima instancia del torneo. Por esta zona quedará libre Atlético Paraná.
Fixture y resultados | Región Litoral Sur | Fecha 4
-Zona 1:
Domingo 16/11 - Desde las 19:
Neuquen - Sportivo Urquiza.
Libre: Unión (Crespo).
-Zona 2:
Sábado 15/11 - Desde las 17:
Cultural Aranguren - Atlético María Grande.
Libre: Atlético Paraná.
-Zona 3:
Viernes 15/11:
Unión y Fraternidad 2-7 Atlético Villa Elisa.
Domingo 17/11:
17: Parque Sur - Juventud Unida.
-Zona 4:
Domingo 17/11 - Desde las 17:
Achirense - Recreativo San Jorge.
Libre: Lanús.
-Zona 5:
Domingo 17/11 - Desde las 17.30:
Libertad - Defensores del Barrio Nébel.
Libre: Defensores de Pronunciamiento.