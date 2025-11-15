Central Entrerriano superó la doble prórroga y le ganó a Norte

Este viernes por la noche hubo dos equipos entrerrianos con actividad por la Liga Argentina de Básquet. Uno de ellos fue Central Entrerriano, que visitó el estadio Jorge Ferrero de Armstrong para enfrentar a Deportivo Norte. Los árbitros del encuentro por la Conferencia Sur fueron Franco Anselmo Krivokapich y Martín Pietromónaco.

El Rojinegro se hizo fuerte durante el primer cuarto, sosteniendo una buena defensa de su aro y obteniendo mayor efectividad a la hora de atacar. Es por este motivo que tomaron una ligera ventaja de la mano de los puntos obtenidos por Castillo, Reynoso y Siboldi. El parcial fue de 19-15 para los visitantes.

En el segundo tramo ambos equipos siguieron peleando por el liderazgo del marcador y ninguno de los dos consiguió distanciarse de su rival. Esto fue lo que motivó que la diferencia se redujera, pero Central Entrerriano se mantuviera al frente en el tablero. Luego de un parcial de 19-16 para Deportivo Norte, el marcador al descanso fue 35-34 para el visitante.

En el tercer tramo otra vez fueron golpe por golpe. Ninguno de los dos conseguía construir una distancia tranquilizadora. Sin embargo, un buen cierre de Celestino Cupulutti sobre el final del tercer cuarto dejó el tablero 50-46 en favor del anfitrión, que entraba al tramo final con ventaja. El parcial fue de 16-11 para el dueño de casa.

El Rojinegro no se dio por vencido y en el tramo final contó con una gran actuación de Wortzel y Panozzo para acabar sellando un empate que llevó el partido a la prórroga. Aunque el cuarto terminó 20-16 en favor de los entrerrianos, el tablero del partido al cabo de los 40 minutos fue de 66-66.

En el tiempo suplementario la paridad entre ambos elencos se sostuvo. Tal es así que en el primer agregado volvieron a igualar 8-8 y tuvieron que recurrir a un tiempo añadido más para romper el 74-74 del tablero. Y fue en el último reinicio que finalmente la balanza se inclinó para los dirigidos por Martín Pascal, que acabaron venciendo por 88-81.

Con la victoria, ahora el acumulado de Central Entrerriano es de 3-2. En su próxima presentación, los de Pascal tendrán que visitar a Rocamora en Concepción del Uruguay, el próximo miércoles desde las 21. Norte, por su parte, también tiene un récord de 2-3 y en su próximo partido visitará a Pergamino Básquet el jueves 20, desde las 21.

-SÍNTESIS-

Deportivo Norte 81-88 Central Entrerriano.



Parciales: 15-19 // 34-35 (19-16) // 50-46 (16-11) // 66-66 (16-20) // 74-74 (8-8) // 81-88 (7-14).



Formaciones:

DEPORTIVO NORTE (81)

*Juan Menna: 18pts, 9rbs, 4as, 2rec, 1per.

*Manuel Alonso: 17pts, 6rbs, 1rec, 2per.

*Marco Luchi (x): 6pts, 12rbs, 2rec, 2per, 1ta.

*Gianmarco Reale (x): 10pts, 7rbs.

*James Jones: 6pts, 2rbs, 2as, 1rec, 3per.

Francisco Rizzotti: 3pts, 1rb, 1per.

Celestino Cupulutti: 10pts, 8rbs, 6as, 1per.

Federico Contrera: 5pts, 2as.

Emiliano Vives: 6pts, 3rbs, 1rec, 2per.

DT: Alejandro Cupulutti.



CENTRAL ENTRERRIANO (88)

*Cristian Pérez: 18pts, 8rbs, 2as, 2rec, 2per.

*Marcos Panozzo: 7pts, 10rbs, 1rec, 1per, 3ta.

*Aquiles Montani Wortzel: 22pts, 1rbs, 1as, 2rec, 1per.

*Johu Castillo Borja: 10pts, 8rbs, 1as, 3per, 1ta.

*Nicolás Reynoso: 14pts, 9rbs, 3as, 3per, 2ta.

Tomás Caballero: ---.

Juan Siboldi: 11pts, 2rbs, 1rec, 2per.

Benjamín Lado: 6pts, 9rbs, 3as, 1per.

DT: Martín Pascal.



*Inicialistas.



(x) Excluidos.



Árbitros: Franco Anselmo Krivokapich - Martín Pietromónaco.



Estadio: Jorge Ferrero.