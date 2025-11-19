Una propuesta teatral inspirada en Kafka llega a la Biblioteca Popular Caminantes

La Biblioteca Popular Caminantes será escenario este domingo 23 de noviembre, a las 19:30, de una función especial del espectáculo "El procedimiento", una obra de teatro de ilusiones animadas que reinterpreta libremente la novela El proceso, escrita por Franz Kafka en 1914. La presentación se realizará con el objetivo de acercar propuestas culturales accesibles a la comunidad y difundir nuevas formas de lenguaje escénico.

El unipersonal está a cargo del actor y titiritero Santiago San Paulo, quien desarrolla la historia a través de un muñeco de unos 20 centímetros que encarna a Joseph K., protagonista de la famosa obra kafkiana. La puesta utiliza como escenografía una cajonera cuyos compartimentos funcionan como distintos espacios por los que el personaje atraviesa mientras intenta descifrar el motivo de una acusación que no comprende. Este dispositivo escénico permite que la narración avance mediante pequeños escenarios móviles, donde cada cajón abre un nuevo fragmento del relato y aporta una lectura plástica del universo creado por Kafka.

La función se realizará en la sede de la Biblioteca, un espacio que en los últimos años viene impulsando actividades teatrales y otras intervenciones artísticas para promover su llegada a vecinos y ciudadanos en general.

El equipo artístico incluye a Carlos Piñero en la dirección general, a Sofía Piñero Gallo en la asistencia coreográfica y a Bodeler como autor de la música original. Los muñecos fueron confeccionados por Pablo Lavezzari y la escenografía estuvo a cargo de Pablo Gallo. Las fotografías pertenecen a Santiago Rocchetti y la asistencia técnica y el video en vivo son coordinados por Federico Sosa.

La actividad estará abierta al público con entrada libre y salida a la gorra.