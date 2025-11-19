Nuevo encuentro de Entre Ríos Cantada en Nogoyá

El ciclo Entre Ríos Cantada, organizado por la Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura, continúa su recorrido federal. La actividad será el viernes 28 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Popular Fermín Chávez, ubicada en Caseros 951 de la localidad de Nogoyá.

Entre Ríos Cantada propone encuentros de lectura itinerantes que ponen en valor la obra de autores de la provincia, articulando la poesía y el intercambio con las comunidades lectoras. A lo largo del año, el ciclo ha recorrido distintas localidades, promoviendo el acceso al patrimonio literario regional desde una mirada participativa y federal.

La actividad estará dedicada al poeta José María Fernández Unsaín (1918-1997), una de las voces más destacadas de la literatura entrerriana. Se entregará certificación con puntaje docente, ya que la jornada fue declarada de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE).

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de este formulario.