Tomás Losada: “Somos un grupo joven que está dispuesto a pelear todos los partidos”

Losada, uno de los valores juveniles del Rojo, habló de su rol en el plantel de Sebastián Amato.

El jugador de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Tomás Losada, habló del inicio de temporada del equipo entrerriano en la Liga Argentinas de Básquetbol y sostuvo que son “un grupo joven que está dispuesto a pelear todos los partidos”. Luego de la suspensión del partido del lunes ante La Unión de Colón y en la antesala del choque con Central Entrerriano de Gualeguaychú, el joven tocó varios temas.

"Al equipo lo vi muy bien, comprometidos y enfocados. Somos un grupo joven que está dispuesto a pelear todos los partidos; en base a eso en todos los juegos se respetó el plan de juego que se planteó y lo que nos permitió competir de igual a igual. Sí nos faltó cerrar mejor pero ya dimos un paso adelante", afirmó.

Losada, que promedia 12 minutos y 1.7 puntos por partido, también reflexionó sobre las derrotas ajustadas con Deportivo Viedma y Racing de Avellaneda: "Creo que dolieron ambas porque sabíamos que habíamos hecho el trabajo para ganar; así y todo pienso que el partido con Racing dolió un poco más porque dominamos todo el juego y se escapó sobre el final".

Respecto del rival que llegará este miércoles al Paccagnella y la motivación que genera, opinó: "Sí, obvio; jugar contra un equipo como Central, que viene puntero, te exige al máximo y ayuda a subir nuestro nivel. Aparte que es un rival histórico de la provincia; es lindo que se vuelva a dar".

También se refirió a esta oportunidad que están teniendo jóvenes valores del club como él, Pascual Santini, Franco Ferreyra Bonnín y Lucas Maldonado. "Sí, la verdad que sí. Sabía que tanto yo como algunos de los demás chicos íbamos a tener la oportunidad de jugar algunos minutos y nos preparamos para estar a la altura", aseguró.

Finalmente habló de lo que el entrenador Sebastián Amato les pide tanto a él como a los otros chicos del club. "Seba nos pide primero la intensidad defensiva, ir a buscar todo el campo y poner incómodos a los bases en los traslados", concluyó.

Foto y texto: Prensa Rocamora