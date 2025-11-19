Fútbol: el entrerriano Robertone, con un incierto presente en Almería

El entrerriano Lucas Robertone atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada a Europa. El mediocampista surgido en Vélez quedó totalmente relegado en el Almería, club que milita en la Segunda División de España, y su falta de continuidad vuelve a ponerlo en el radar del fútbol argentino, donde tanto Boca como River intentaron contratarlo en los últimos mercados.

El volante de 28 años apenas participó en uno de los 15 partidos oficiales de la temporada. Estuvo ocho veces en el banco sin ingresar, y no completa 90 minutos desde abril. Su única aparición fue en la Copa del Rey, cuando jugó 63 minutos ante Lorca Deportiva. En LaLiga Hypermotion, directamente no sumó acción y quedó relegado en las consideraciones del cuerpo técnico.

El presente contrasta con lo que supo ser en Almería: un jugador importante, capitán y referente durante el ciclo en Primera División. El descenso pegó fuerte y su situación deportiva terminó de desacomodarse.

En Argentina lo siguieron de cerca. Boca lo sondeó seriamente en el último mercado. Fue uno de los primeros nombres vinculados al Xeneize, y las charlas llegaron a avanzar hasta que desde España propusieron un trueque por Cristian Medina, algo inviable para la dirigencia incluso antes de la salida del juvenil por cláusula hacia Estudiantes.

River, por su parte, recibió un ofrecimiento en el último mercado del 2024. Desde el entorno del futbolista lo acercaron como una opción ante el descenso de la entidad española. El club analizó las condiciones porque, aunque no figuraba entre las prioridades del cuerpo técnico, su perfil de volante ofensivo respondía a la idea de sumar un mediocampista más para la competencia interna.

El futbolista concordiense tiene contrato con el equipo español hasta diciembre de 2028, pero él mismo veía con buenos ojos cambiar de aire.