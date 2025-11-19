Convocan a comercios y emprendimientos de Oro Verde a participar de la feria navideña "Regalá Local"

La Municipalidad de Oro Verde abrió la convocatoria para que comercios y emprendimientos de la ciudad se inscriban y formen parte de la edición 2025 de la feria navideña "Regalá Local". El evento se realizará el sábado 20 de diciembre a partir de las 20 y continuará el domingo 21 desde las 18. La actividad busca reunir en un mismo espacio a negocios, proyectos familiares y vecinos emprendedores con el fin de promover las ventas de fin de año y fortalecer la actividad económica local.

La feria se desarrollará sobre calle Los Jacarandaes, desde avenida Intendente Del Castillo hasta Los Jilgueros, y en los dos tramos de la propia Del Castillo que conectan hacia Los Sauces y hacia avenida Los Chañares. Durante esas jornadas, esa zona se convertirá en peatonal para facilitar el recorrido del público y permitir que tanto los comercios ya instalados como los puestos temporarios puedan exhibir sus productos con mayor comodidad. Desde el municipio indicaron que la participación será gratuita y estará destinada exclusivamente a quienes desarrollen actividades comerciales dentro de Oro Verde.

El objetivo principal de la convocatoria es ampliar la oferta de la feria y sumar a aquellos negocios que, por no encontrarse dentro del tramo intervenido, no podrían montar sus productos sobre la vía pública sin una inscripción previa. En estos casos, los comercios interesados deberán anotarse hasta el 10 de diciembre mediante un formulario online. La municipalidad aclaró que quienes se sumen desde otras zonas de la ciudad no podrán ofrecer alimentos ni bebidas, con el fin de garantizar una distribución ordenada de rubros y evitar superposiciones con los locales gastronómicos de la zona.

El intendente César Clement destacó que la propuesta apunta a respaldar a los comercios locales en un momento clave del año, en el que muchas familias buscan opciones para realizar sus compras navideñas dentro de la propia ciudad. Sostuvo además que el municipio apuesta a que la feria siga creciendo, con más emprendedores y vecinos participando de una actividad que ya se instaló como un espacio de encuentro y circulación económica.

Inscripción en este enlace.