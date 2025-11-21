Encanto de Mujeres: una noche de voces regionales en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de Entre Ríos será el escenario de un encuentro artístico que reúne a ocho mujeres cantoras de la región. La presentación, titulada Encanto de Mujeres, se realizará este viernes 21 de noviembre, a las 21, en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná. El espectáculo es arancelado y tiene como propósito poner en valor el trabajo de artistas de distintos puntos de la provincia.

El evento tendrá el foco puesto en las voces femeninas que vienen desarrollando trayectorias diversas, tanto en géneros tradicionales como contemporáneos. Según informaron desde la institución, la velada incluirá interpretación vocal con presentaciones coreográficas que acompañarán algunos de los repertorios seleccionados para la noche.

Entre las protagonistas de Encanto de Mujeres se encuentran Ángela Herrera, Sofi Drei, Noelia Telagorri, Paola Leiva, Fiorella Leiva, Florencia Seidel, María Cuevas, María Luz Erázun y Fernanda Roselli. Cada una de ellas forma parte de distintas líneas musicales dentro del panorama entrerriano.

La organización adelantó que la presencia de músicos y bailarines de la región tendrá un rol central en el desarrollo del espectáculo, ya que aportarán acompañamiento instrumental, arreglos y secuencias coreográficas que ampliarán el carácter de la propuesta.

El encuentro tiene como objetivo promover la circulación de artistas locales en un espacio que desde siempre acompañó procesos culturales de Paraná y la provincia.

Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 343 5219595.