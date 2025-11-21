Una noche de música en vivo para celebrar el Día de la Música

La ciudad vivirá una velada especial este sábado 22 de noviembre, cuando dos dúos locales suban al escenario de la Sociedad Friulana, ubicada en Villaguay 545, para ofrecer un recital en el marco del Día de la Música. La propuesta reúne a músicos de diferentes trayectorias que comparten el objetivo de celebrar la música popular y el encuentro con el público. El evento comenzará a las 21.

La iniciativa es organizada por la casa cultural de la colectividad friulana con el fin de generar un espacio donde la música pueda escucharse en un formato de recital en vivo. En esta oportunidad, el primer dúo en presentarse será Izaguirre-Spais, integrado por el compositor y guitarrista Leopoldo Izaguirre junto al músico César Spais. Ambos trabajaron en un repertorio de composiciones propias de raíz litoraleña, atravesadas por letras que recuperan paisajes, afectos y colores del río, además de una selección de obras clásicas del tango. Durante el show interpretarán piezas de autores como Piazzolla, Homero Contursi, Mariano Mores y Francisco Canaro, entre otros referentes del género.

El otro tramo de la noche estará a cargo de Orilleros, dúo conformado por José Spais y Claudio Clavería. Su propuesta se sostiene en una identidad ligada a los bordes del río Paraná, a las vivencias de los barrios ribereños y al paisaje isleño. Su repertorio estará basado en el género folclórico. Según adelantaron en la invitación, este dúo "sostiene su propuesta con vocación, pasión y entrega, buscando llegar -sin rodeos- al corazón".

La fecha del espectáculo musical coincide con la conmemoración del Día de la Música, celebrado cada 22 de noviembre en homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música, bautizada de esa forma por el Papa Gregorio XIII en 1594.

La entrada tendrá un valor general de $8.000. Para reservar, comunicarse al 343 4634455.