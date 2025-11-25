Micaela García: el Procurador General respaldó la reapertura del juicio contra Néstor Pavón

El Procurador General Jorge Luciano Amílcar García pidió rechazar la pretensión de Néstor Pavón en su intento por acudir con un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y así trabar la realización de un nuevo juicio en su contra por el femicidio de Micaela García, ocurrido en Gualeguay el 1° de abril de 2017 y por el cual fue condenado a perpetua Sebastián Wagner.

“La inadmisibilidad de la vía es manifiesta, como hemos de desarrollar, toda vez que no se trata de una sentencia equiparable a definitiva pues no ocasiona gravamen que no sea susceptible de reparar, sino solo reenvía, en cumplimiento de la manda de la Corte confirmatoria del criterio del Tribunal de Casación a que se realice un nuevo debate oral a su respecto”, dice el dictamen del Procurador.

Resaltó el jefe de los fiscales que Wagner fue condenado en fallo firme a perpetua por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género. Pavón, en cambio, había sido condenado por el delito de encubrimiento agravado a la pena de cinco años, fallo anulado por la Cámara de Casación Penal. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a su vez, mantuvo la calificación de primera instancia, pero la Corte dio vuelta esa sentencia y así se abrió el camino a un nuevo juicio.

En septiembre último, la Sala Penal del STJ confirmó una resolución de la Cámara de Casación Penal y de ese modo se anuló el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay respecto de la intervención que le cupo a Néstor Pavón en la causa que investigó el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, hecho por el cual Sebastián Wagner cumple prisión perpetua.

Con el voto de los jueces Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, la Sala Penal rechazó la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica de Néstor Roberto Pavón contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2019 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal “la que, en consecuencia, se confirma, en cuanto dispuso anular la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay en lo que hace a la intervención del imputado Pavón y remitir la causa al Tribunal de Juicio correspondiente para que un Tribunal debidamente integrado, realice un nuevo juicio oral y dicte una nueva sentencia ajustada a derecho”.

A comienzos de diciembre de 2024, se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que hizo lugar al recurso presentado para revertir la sentencia que determinó que Néstor Pavón sólo participó como encubridor el femicidio de Micaela García, y dispuso que un jurado popular lo juzgue como coautor del hecho.De ese modo, el alto cuerpo hizo lugar a la presentación que había hecho en 2020 el Ministerio Público Fiscal contra una resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).Entonces, el Ministerio Público Fiscal impulsó un recurso extraordinario federal luego de que la Sala Penal del STJ resolviera revertir el fallo condenatorio de Néstor Pavón, acusado por el delito de encubrimiento del femicidio de Micaela García. El hombre entonces quedó en libertad.La resolución del STJ, fechada el 31 de julio de 2020, anuló parcialmente un fallo de la Cámara de Casación Penal que en 2019 confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Sebastián Wagner por el femicidio de Micaela , ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, y anuló la pena impuesta a Pavón, 5 años de cárcel por el delito de encubrimiento, y ordenó realizar un nuevo juicio.

El derrotero judicial

A comienzos del mes de septiembre de 2020, Néstor Roberto Pavón -quien había sido condenado a 5 años de prisión por encubrir el femicidio y violación de la joven de 21 años Micaela García, ocurrido en Gualeguay en abril de 2017- se convirtió en un hombre libre.

Todavía faltaban más de dos años para cumplir la totalidad de la pena asignada por la justicia entrerriana en el polémico fallo que descartó su rol como coautor del secuestro, violación y femicidio de Micaela García, cuando Pavón cruzó las puertas de la Unidad Penal 7 de Gualeguay y se fue a su casa. La decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Entre Ríos a fines de agosto del mencionado año, argumentando que la condena por encubrimiento aún no se encontraba firme.

El juicio por el femicidio de Micaela se había realizado en octubre de 2017: el tribunal de origen condenó a cadena perpetua a Sebastián Wagner –condenado por delitos sexuales y liberado poco tiempo antes por el controvertido juez Carlos Rossi- encontrándolo culpable de haber secuestrado a Micaela de la calle para luego violarla y asesinarla. El tribunal también encontró culpable a Pavón de haber ayudado al asesino a escapar a Buenos Aires proveyéndole dinero y un vehículo. Hasta acá el encubrimiento agravado, pero Pavón hizo mucho más que encubrir a Wagner.

Wagner era empleado de un lavadero de autos que era explotado por Néstor Pavón. Durante el juicio oral en el que condenaron a Wagner a prisión perpetua y a Pavón como encubridor a una pena exigua, la parte acusatoria pudo demostrar que esa noche Pavón salió de cacería con Wagner por lo que sabía del crimen, como así también que ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le proporcionó dinero en efectivo, limpió el auto en el cual habían trasladado a Micaela y luego que intentó esconder a Wagner de la justicia.

Durante el juicio por el crimen de Micaela, los entonces fiscales Dardo Tortul e Ignacio Telenta solicitaron que en lugar de ser juzgado como encubridor Pavón fuera juzgado como coautor del hecho, por una pena mucho más alta. Los jueces al frente del proceso creyeron lo contrario y lo condenaron a 5 años por encubrimiento. El Ministerio Público Fiscal apeló la sentencia.

En junio de 2019 la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos les dio le dio lugar al planteo de los fiscales y ordenó que se volviera a juzgar a Pavón como coautor del femicidio. El imputado apeló y todo quedó en manos del Superior Tribunal de justicia de Entre Ríos (STJER) que finalmente le dio la razón a Pavón, ordenando que permaneciera en vigencia la sentencia del tribunal de origen como encubridor. La Fiscalía y la Querella consideraron la sentencia arbitraria y presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si Pavón debería ser considerado como encubridor del femicidio o como coautor del mismo.

Finalmente este jueves 5 de diciembre se conoció la resolución de la Corte: Pavón será juzgado nuevamente, en esta oportunidad por un jurado popular y sentado en el banquillo de los acusados como coautor del femicidio ocurrido hace más de siete años.

La sentencia local

En agosto de 2020, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la excarcelación de Néstor Pavón, condenado por encubrimiento del femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017 en Gualeguay, crimen por el que recibió prisión perpetua Sebastián Wagner. La resolución fue con voto dividido: Daniel Carubia y Miguel Giorgio votaron a favor de su excarcelación; el rechazo fue firmado por Claudia Mizawak.

El alto cuerpo hizo lugar a un pedido del defensor oficial Gaspar Reca y concluyó que al no haber sentencia firme -la Sala Penal anuló una resolución de la Cámara de Casación Penal que había ordenado un nuevo juicio a Pavón- y no existir riesgos procesales, su detención «importa lisa y llanamente una arbitrariedad carente de fundamentos y configura un supuesto de indebido e ilegítimo anticipo del cumplimiento de la pena que ´posiblemente´ será aplicada en caso de arribarse, luego del debido proceso, a una sentencia condenatoria que, de acuerdo al real estado de la causa no excedería la de cinco años de prisión por encubrimiento agravado, que le fuera impuesta por el Tribunal de Juicio de Gualeguay», según plantea el voto del vocal Daniel Carubia.

Carubia entendió que «la prisión preventiva de Pavón en la especie excede en casi un año y cuatro meses el plazo máximo previsto para tal cautela en el art. 367, inc. c, del Cód. Proc. Penal, no advirtiéndose -ni planteándose- a esta altura del asunto ninguna complejidad de la causa que pueda permitir su excepcional prórroga, máxime cuando el peticionante se encuentra próximo a cumplir -aún en prisión preventiva- los dos tercios de la condena -no firme- dictada en su contra, lapso que habilitaría su posibilidad de acceder a la libertad condicional si estuviese cumpliendo efectivamente la pena, todo lo cual lo coloca en una posición irrazonablemente desproporcionada y violatoria de sus más preciadas garantías».

Y dijo que «más allá de la pretensión acusatoria -pública y particular- contraria a lo ya resuelto por esta Sala, de una eventual condena a perpetuidad, lo cual deviene por entero extraño al real estado actual de la causa, no se invoca ningún riesgo procesal concreto ni se exponen razones que demuestren la posibilidad concreta de tal circunstancia, y lo cierto es, como adelantara, que el encausado Pavón, en modo alguno puede entorpecer la investigación ya íntegramente realizada y con sentencias de mérito, casación e impugnación extraordinaria; tampoco se exponen siquiera indicios de la posibilidad de evitar la acción de la justicia cuando ya lleva en encarcelamiento preventivo un tiempo que superará el de su posibilidad de acceso a la libertad condicional si estuviese cumpliendo como condenado la pena impuesta -la cual está, además, recurrida por su defensa-, con lo cual su situación cautelar se revela por el momento más gravosa que la de un efectivo cumplimiento de pena, desde que no recibe tratamiento como tal ni puede usufructuar los beneficios de la progresividad del régimen carcelario, por lo que deviene claramente procedente su excarcelación, bajo la caución que establezca el tribunal de mérito que originariamente dispuso la prisión preventiva de Pavón, a cuyo fin se remitirán copias el presente incidente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay».

Quince días atrás, la Sala Penal había anulado la sentencia de la Cámara de Casación Penal Nº1 de Paraná y ordenó que resuelva, con otros integrantes, el recurso contra su condena presentado por el imputado Néstor Pavón.

La resolución, en el marco del expediente “Wagner, Sebastián José Luis, Pavón, Néstor Roberto, Otero, Gabriel Ignacio-Abuso sexual con acceso carnal s/Recurso de Casación s/Impugnación Extraordinaria” fue emitida el 31 de julio pasado. El primer voto correspondió al vocal Daniel Carubia, al que adhirieron sus pares Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio.

Hasta que se resuelva su planteo Pavón seguirá cumpliendo la pena de cinco años de prisión que le fuera impuesta por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

Como se recordará, el 14 de junio de 2019 la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la sentencia dictada a Pavón y ordenó la remisión de la causa al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay para que se realice un nuevo debate oral y público.

Fuente: Entre Ríos Ahora.