Un paranaense fue detenido en Santa Fe con más de 600 dosis de drogas sintéticas

Un automovilista que transportaba cientos de pastillas de éxtasis, mientras viajaba con su hija de cinco años, fue detenido en la noche del martes durante un control de agentes de la Policía de Seguridad Vial en el kilómetro 199 de la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Angélica.

Se trata de un hombre, identificado como R.B.D., quien viajaba desde la localidad de Rafaela hasta la ciudad de Paraná, en donde tiene domicilio.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los agentes de la Seguridad Vial le pidieron al conductor de una Chevrolet Tracker blanca la documentación respectiva. Sin embargo, ante la ausencia de documentos, los efectivos policiales procedieron a verificar el número de chasis y motor.

Tras chequear los datos, los agentes realizaron una requisa del vehículo y descubrieron que debajo del asiento del conductor había una bolsa plástica sellada que contenía distintas sustancias por lo que, ante sospecha de que serían estupefacientes, convocaron al lugar al personal de la División Microtráfico (Distrito Rafaela).

Una vez en el lugar, los policías antinarcóticos hallaron un total de 563 dosis de pastillas de éxtasis; 70 dosis de LSD (troqueles); 200 gramos de cristal (MDMA); 320 gramos de ketamina; $117.000 (pesos argentinos); USD 400 (dólares estadounidenses); y tres teléfonos celulares.

Tras el hallazgo, los agentes policiales detuvieron al conductor y garantizaron el resguardo de su hija de cinco años.

Fuente: Aire de Santa Fe