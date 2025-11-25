Grave herido tras choque por alcance entre una pick-up y un camión en Libertador San Martín

El conductor de la S-10, un hombre de 43 años, resultó ileso, mientras que su acompañante de 21 años tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local con politraumatismos y posibles fracturas. Personal de la Comisaría Libertador San Martín, que se hallaba realizando tareas preventivas en la zona, llegó rápidamente al lugar tras recibir el alerta de vecinos y contuvo la situación hasta la llegada de la ambulancia.

El camionero, un hombre de 65 años, no sufrió heridas y quedó a disposición de las autoridades para declarar. Las primeras hipótesis apuntan a una distracción o una distancia de seguridad insuficiente como causantes del alcance, aunque serán las pericias técnicas las que determinen con precisión la mecánica del siniestro.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento fotográfico, toma de huellas y medición de frenadas en el lugar del choque. Los vehículos quedaron secuestrados preventivamente hasta completar los análisis correspondientes.

La Policía de Entre Ríos reiteró el llamado a extremar recaudos en caminos rurales sin demarcación, donde la presencia de polvo, animales sueltos y vehículos pesados exige reducir velocidad y mantener distancia prudente. Este nuevo incidente se suma a la preocupante estadística de colisiones por alcance en vías secundarias del departamento Diamante.

Fuente: Neo Net Music Diamante