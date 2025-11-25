Wakboard: Paraná recibió con éxito el Campeonato Argentino

El evento en el Thompson reunió a delegaciones de distintas provincias y otros países (Foto: Municipalidad de Paraná).

Paraná fue sede del Campeonato Argentino de Wakeboard en el Thompson. El evento se desarrolló del 21 al 23 de noviembre con la organización de la Escuela Fly Wakeboard del Club Náutico, y contó con fiscalización de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard (FADEW). Acompañaron la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR).

Fueron tres días de competencia con delegaciones de otras provincias y países. Renato Buscema, entrenador del Equipo Argentino y director de la Escuela Fly Wakeboard, destacó: “El balance es muy positivo, en lo deportivo, lo organizativo y lo turístico”. Y agradeció el apoyo de la Municipalidad y los sponsors locales: “Logramos el objetivo de ser buenos anfitriones, todos los participantes me manifestaron estar muy contentos con el evento, que estuvieron cómodos en los hoteles y también valoraron la comida local”, sostuvo.

Por su parte, Javier Marcó, parte de la organización, valoró: “Este evento es un gran atractivo para el turismo y el desarrollo deportivo. Estamos muy agradecidos a la Municipalidad, el EMPATUR y los sponsors. Los objetivos fueron cumplidos y no dudamos de que vamos a poder tener este tipo de eventos nuevamente en la ciudad”.

La presidenta de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard (FADEW), María Soledad Álvarez, remarcó: “Felicito a la ciudad y a la organización por apoyar esta iniciativa que es tan importante para el desarrollo de nuestro deporte”.

En tanto que Chiara Virag, rider italiana participante de la competencia, agradeció “a la ciudad, al Municipio y el EMPATUR por un evento de gran nivel. Me ha gustado muchísimo”.

Resultados

Sub 9

1 Martina de Palma Bernachea

2 Anton Ortega Anaya

Junior Masculino

1 Tobías Saidel

2 Mateo Menchini

3 Ezequiel Maggiani

Mayores de 40 Masculino

1 Marcelo Bressa

2 Leandro Alem

3 Claudio Pagliari

Intermedia Masculino

1 Franco Camargo

2 Pablo Venturino

3 Ricardo Cámara

Mayores de 30 Master Masculino

1 Ezequiel de Palma

2 Giovanni Vigo Maciel

3 Renato Buscema

Open Mujeres

1 Chiara Virag

2 Lucrecia Amoroso

3 Bárbara Saidel

Open Masculino

1 Kai Ditsch

2 Agustín Fontana

3 Tomás Valentini