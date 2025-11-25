El paranaense “Nacho” Arce fue operado con éxito tras su lesión ante Barracas Central

El arquero fue operado de una luxación interfalángica expuesta del dedo índice de la mano izquierda.

El futbolista paranaense Ignacio Arce fue operado este martes tras la lesión que sufrió en la derrota de Deportivo Riestra, su equipo, ante Barracas Central (0-1) por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Este martes, el Malevo confirmó que Arce fue sometido a una intervención quirúrgica y publicó un comunicado donde detalló la lesión del arquero entrerriano: “Luxación interfalángica expuesta del dedo índice de la mano izquierda con herida contuso-cortante y exposición tendinosa”.

Aunque el club no estableció plazos de retorno, este tipo de lesiones suele requerir varias semanas de rehabilitación. En Riestra confían en que Arce pueda recuperarse plenamente, y el mensaje final del comunicado lo refleja: “¡Pronta recuperación, Nacho! ¡Estamos con vos!”.

Cabe destaca que el exAtlético Paraná se retiró lesionado este lunes ante el Guapo. La jugada que marcó su salida se dio tras un fuerte impacto con el delantero Facundo Bruera, situación que generó la bronca inmediata del guardameta.

Durante un intento ofensivo de Barracas, Bruera golpeó involuntariamente la mano izquierda del arquero al tratar de convertir. Arce cayó con evidentes gestos de dolor y no pudo continuar. El gesto de reproche hacia el rival dejó en claro la gravedad del golpe.

La lesión se suma a la eliminación en el Clausura, en un cierre amargo para el equipo. La prioridad ahora pasa por la evolución del arquero, una de las figuras del plantel.