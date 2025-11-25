Prorrogaron para julio el juicio contra médicos del San Roque por el deceso de un chico de 14 años

Seis médicos del Hospital San Roque de Paraná fueron acusados del delito de mala praxis en perjuicio de un chico de 14 años. Fiscalía archivó dos veces la causa por inexistencia de delito, pero la querella logró el 5 de mayo de 2022, la conversión de la acusación pública en privada.

Fuentes judiciales informaron a APF que el debate que iba a comenzar este martes 25 y se iba a desarrollar el 26, 27 y 28 de noviembre y el 1 de diciembre, desde las 9 ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Santiago Brugo, se prorrogó a pedido de Mariano Chiapino y el querellante autónomo, Eduardo Gerard, para el 27, 28,29, 30 y 31 de julio de 2026. La modificación le fue comunicada a los defensores por nota de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

El hecho

El caso que se investiga ocurrió a finales de marzo de 2022 y principios de abril de aquel año cuando seis médicos fueron acusados del delito de mala praxis en perjuicio de Valentín Godoy, que tenía 14 años cuando falleció en abril de 2022 como consecuencia de un cuadro de apéndice gangrenosa. El malogrado muchacho permaneció internado varios días y fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, a pesar de lo cual terminó falleciendo.

La querella autónoma por Daniel Alejandro Godoy, padre de la víctima –a cargo de Eduardo Gerard-, entiende que los médicos tuvieron la posibilidad de modificar la medicación, pero no solo que no lo hicieron sino que habrían aportado al resultado muerte por una “concatenación” de decisiones desacertadas.La causa comenzó a sustanciarse en abril de 2022. Fiscalía investigó a siete médicos de distintas guardias por la muerte de Valentín Godoy. Los médicos fueron acusados del delito de mala praxis, pero después de investigar, Fiscalía archivó dos veces la causa por inexistencia de delito, no obstante la querella logró el 5 de mayo de 2022, la conversión de la acusación pública en privada.

Las defensas particulares a cargo de Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Damián Petenatti, Iván Vernengo, Miguel Cullen, Mariano Chiapino, y Boris Cohen y Pablo Minetti, habían instado el sobreseimiento por inexistencia de delito, pero la Justicia de Garantías los rechazó y remitió la causa a debate.

Las defensas también habían solicitado al inicio de la causa que se recondujese el proceso, considerando necesario se les tome declaración de imputado a sus defendidos, lo que fue considerado por el actor privado como extemporáneo.