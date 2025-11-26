Liga Profesional: Lanús y Tigre definirán el último clasificado a cuartos

Lanús y Tigre se enfrentarán, en el último partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Grana viene de ganar la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, pero buscará no dormirse en los laureles y seguir peleando por el campeonato argentino. Jugarán desde las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús.

El Granate viene de festejar la obtención de la Copa Sudamericana el pasado sábado, luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino batalló durante 120 minutos y con el arquero Nahuel Losada como figura en la definición, levantó el título continental por segunda vez en su historia.

En lo que respecta al plano local, Lanús también mostró un gran nivel durante el Torneo Clausura y culminó segundo en la Zona B con 30 puntos, y por eso disputará este encuentro en La Fortaleza. A su vez, en caso de clasificar a cuartos también lo hará con su gente.

Por su parte, Tigre terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y se metió en octavos esperando resultados hasta la última fecha. El Matador llega a este duelo con una sola victoria en sus últimos seis partidos, y deberá volver al nivel de la primera parte del semestre si quiere pasar de ronda.