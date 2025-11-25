Condenaron al exPatronato Diego García a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual

El uruguayo se desmayó al escuchar la sentencia este martes en La Plata.

Condenaron este martes al exPatronato Diego García a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una mujer en 2021. El futbolista, que pasó por el equipo entrerriano en Primera División, se desmayó al escuchar el fallo. Peñarol de Montevideo, donde se desempeñaba actualmente, informó que le rescindieron el contrato.

García jugó en Patronato el primer semestre de 2022, una temporada que culminaría con el descenso pero también con la histórica consagración en la Copa Argentina. Su llegada al club de calle Grella había causado revuelo por la denuncia que pesaba en su contra desde 2021.

El Demonio, que había arribado en enero de esta temporada al Carbonero, llevará una tobillera electrónica y cumplirá arresto domiciliario en la ciudad de La Plata por "falta de peligrosidad", al menos hasta que la sentencia quede firme. No obstante quedará bajo custodia desde este momento.

La sentencia fue leída este mediodía después de que el juicio que llevó a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 de La Plata, terminara hace 20 días. El fiscal Lucas Domsky había solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva para el exfutbolista de Estudiantes de La Plata, mientras que la defensa de la víctima exigía 10 años. Por su parte, los abogados del jugador pedían su absolución por considerarlo inocente.

El hecho por el cual fue condenado García ocurrió durante una fiesta en la que participó junto a otros futbolistas, como Nazareno Colombo, actualmente en Racing, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento, ahora en Tigre; además de otros integrantes del plantel profesional y un grupo de mujeres. Todos fueron citados a declarar, aunque ningún testimonio sirvió para esclarecer lo ocurrido.

Una de las últimas palabras públicas que dio el futbolista le había agradecido a los clubes que le permitieron seguir jugando, luego de que en Estudiantes lo separaran del plantel semanas después del episodio por el que lo condenó el juez Ezequiel Medrano, consigna TyC Sports.

Más allá de esa postura que había tomado el elenco platense, García luego pasó por Talleres de Córdoba y el conjunto de Paraná. Además, en 2022 la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo autorizó a jugar en el exterior y tuvo pasos por Emelec de Ecuador y Liverpool FC Montevideo.

El domingo pasado, el delantero había sido titular en Peñarol durante el clásico ante Nacional de la Primera División de Uruguay, que terminó en empate 2-2. En el Aurinegro, en este 2025 acumuló 46 encuentros y marcó 5 goles.

El presidente de la institución charrúa, Ignacio Ruglio, el martes pasado había aclarado que "en el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato". Horas después del fallo, la institución uruguaya confirmó la rescisión del vínculo.

"Tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución", afirmaron.