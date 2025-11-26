Básquet: La Unión no negoció su localía y le ganó a Lanús

En Colón, La Unión no negoció su localía y le ganó a Lanús por la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón selló un importante triunfo frente a Lanús en un partido de bajo goleo que pasó netamente por la parte física, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El local pisó fuerte en su localía y volvió a sonreír tras ganar por 59 a 55. Acuña fue la figura del ganador con 13 puntos y seis rebotes, con 19 de valoración.

Las acciones en Colón

El primer periodo fue parejo, desde todos los aspectos. Defensivamente comenzaron muy intensos ambos, poco efectivos frente al aro, supieron aprovechar los errores para convertir. Ida y vuelta constante, les costó sacarse ventajas por lo que cerraron empatados los primeros 10 minutos en 18.

Romero le dio gol junto a Cabrera y Caire a La Unión, mientras que la visita se apoyó en Spearman, Chaine y Franchino para sumar. El segundo cuarto fue mejor para La Unión que pudo rescatar una leve diferencia para cerrarlo mejor. Lanús pagó caro por sus errores, Acuña fue clave en el ataque para aportar en silencio, junto a Romero. Sin embargo, en una localía que lo tiene fuerte al local y se fue al descanso arriba por 36 a 34.

A la vuelta del descanso, el conjunto de Guastavino regresó mejor, pudo imponer su juego, y empezar de a poco a alejarse en un tanteador que no vio mucho goleo. Lanús dejó espacios, bajó su intensidad y le permitió respirar al local que pudo repartir su juego y cerrarlo mejor por 51 a 43.

El final no tuvo la cuota de goleo que a juzgar por la intensidad se esperaba, pero si se vivió con suspenso los últimos minutos donde el aro estuvo en favor del Granate donde Merchant fue el alma del equipo en cuanto a conversiones claves, negándole el goleo a La Unión que se apoyó en la diferencia que había sacado y reforzó su defensa para poder festejar por 59 a 55 en su casa.