El gobierno provincial y el municipio de Hernandarias avanzan en política habitacional

25 de Noviembre de 2025 - 21:26
El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Juan Carlos Maldonado. Acordaron desarrollar líneas de acción conjunta en dicha localidad del departamento Paraná.
 
Durante el encuentro se presentaron las propuestas vigentes del IAPV, entre ellas las líneas de asistencia a los municipios del programa provincial Ahora Tu Hogar, orientadas a acompañar técnicamente a las gestiones locales en el desarrollo de soluciones habitacionales acordes a sus necesidades.
 

Schönhals destacó la importancia de fortalecer este tipo de articulaciones, señalando: "Nuestro objetivo es acompañar a cada municipio para que pueda planificar y ejecutar proyectos habitacionales sostenibles". Y destacó que "contar con terrenos disponibles y ordenados es un paso clave para que las obras se concreten y las familias accedan a una vivienda digna".

Por su parte, el intendente Maldonado resaltó el trabajo compartido con el organismo provincial y afirmó: "Para nosotros es fundamental avanzar en la identificación y el análisis de los terrenos disponibles en el municipio, porque eso nos permite proyectar nuevas obras y estar preparados para los distintos programas habitacionales que el IAPV pone a disposición".

Participó también de la reunión el secretario de Gobierno municipal, Leonardo Emanuel Peter.

 

