El gobierno provincial y el municipio de Hernandarias avanzan en política habitacional

Schönhals destacó la importancia de fortalecer este tipo de articulaciones, señalando: "Nuestro objetivo es acompañar a cada municipio para que pueda planificar y ejecutar proyectos habitacionales sostenibles". Y destacó que "contar con terrenos disponibles y ordenados es un paso clave para que las obras se concreten y las familias accedan a una vivienda digna".
Por su parte, el intendente Maldonado resaltó el trabajo compartido con el organismo provincial y afirmó: "Para nosotros es fundamental avanzar en la identificación y el análisis de los terrenos disponibles en el municipio, porque eso nos permite proyectar nuevas obras y estar preparados para los distintos programas habitacionales que el IAPV pone a disposición".
Participó también de la reunión el secretario de Gobierno municipal, Leonardo Emanuel Peter.