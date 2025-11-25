Avanza el rodaje de Cautiva, la serie basada en la investigación de ANÁLISIS sobre los abusos del convento

En los estudios de Flow y HBO Max, en el barrio porteño de Flores, continúa el rodaje de Cautiva, la serie sobre los abusos en el convento de Nogoyá que salieron a la luz gracias al testimonio de una novicia y una investigación de ANÁLISIS. El estreno de la tira de seis capítulos será en 2026.

Cautiva es protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. La serie presenta la draática historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura en pleno siglo XXI solo para ver cómo su fe se transforma en un calvario a manos de Cecilia, la madre superiora.

La serie se basa en el caso de Silvia Albarenque, la excarmelita descalza del convento de Nogoyá, cuya historia salió a la luz pública en 2016 en una investigación periodística de Daniel Enz, director de este medio.

La ficción asume el desafío de narrar la supervivencia de Clara quien, tras 15 años de encierro y con un estado físico y psicológico que bordea lo inhumano, logra escapar e inicia una infatigable lucha judicial. El caso real, que culminó con la condena a prisión efectiva de la priora Luisa Ester Toledo, constituyó la primera condena a una autoridad de un convento en Argentina por abusos que incluyeron el uso de cilicios, ayuno extremo y encierro total.

La serie es dirigida Paula Hernández y Jazmín Stuart, quienes están al comando del rodaje en los estudios de la ciudad de Buenos Aires. Una antigua iglesia fue reacondicionada por el equipo de producción de Cautiva para convertirse en el claustro donde transcurre el calvario de Clara.

En una entrevista reciente con MinutoUno las actrices contaron sus vivencias en el rodaje. “Fue un proceso largo, de muchos ensayos en equipo junto con las directoras. Nosotras nos juntamos bastante para hacer lecturas, vimos muchas películas, leímos muchos libros. Había que entrar en este mundo de clausura del que poco se sabe. Fue aprender mucho, investigar mucho", contó Carolina Kopelioff.

La actriz explicó detalles sobre su personaje: "Clara empieza teniendo 18 años entrando en este convento y sale con 32, entonces se cuentan 14 años de su vida acá adentro recibiendo torturas psicológicas y físicas, por lo que su vida, su personalidad, su cuerpo se van transformando".

Lorena Vega, en tanto, analizó cómo es estar en esta serie desde el proceso de producción: "Hay un momento de encontrarse en el espacio y el espacio nos inspira un montón. Ya hay algo que es estimulante, para actuar se necesita un espacio, luz y cuerpo. Cuando eso está hay material para que suceda".