TN: la próxima temporada también comenzará en Paraná

El Club de Volantes Entrerrianos, al igual que en 2025, recibirá la primera fecha del TN. (Foto: Prensa TN)

Por segunda vez consecutiva, el autódromo Ciudad de Paraná recibirá la apertura de la temporada del Turismo Nacional. Será el 7 y 8 de febrero de 2026, cuando se ponga en marcha el nuevo campeonato para las Clases 2 y 3, tal como sucedió en la presente edición del certamen.

Este 2025, el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) albergó el inicio del Campeonato el 22 y 23 de febrero, con victoria en la Clase 3 de quien defendía el "1" con su Volkswagen Virtus, Alfonso Domenech. En la Clase 2, Renzo Blotta inició bien su año a bordo del Toyota Etios atendido por el Ale Bucci Racing.

Será la undécima visita de la especialidad al trazado de 4.219 metros de extensión, que por sexta temporada consecutiva asegura un lugar en el calendario del TN. La primera visita tuvo lugar en el año 2004, con éxitos de Ramiro Galarza (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Pablo Redolfi (Honda Civic) en la Clase 3, consigna Campeones.

Cabe destacar que el TN prepara su regreso al autódromo “Jorge Ángel Pena” de la ciudad mendocina de San Martín este próximo fin de semana.