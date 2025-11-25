Vóley: Rowing y San Miguel de Nogoyá hicieron podio en la Copa Argentina de Clubes Sub 14

El equipo femenio sub 14 del PRC se ubicó entre los tres mejores del país en la categoría.

Los equipos sub 14 del Paraná Rowing Club (PRC) y San Miguel de Nogoyá tuvieron una destacada actuación en la Copa Argentina de Clubes de Vóley, disputada hasta este lunes en Chapadmalal. El elenco femenino Albiceleste se ubicó tercero en la Copa de Oro, mientras que los varones se ubicaron terceros en la Copa de Bronce, por debajo del cuadro nogoyaense.

Hubo una importante cantidad de equipos entrerrianos en la competencia. Además de los mencionados, también intervino Pescadores de Gualeguaychú en la rama masculina. Entre las mujeres, también compitieron: Estudiantes y Paracao –ambos de Paraná–.

Durante la última jornada se jugaron todas las definiciones de puestos. En el caso de la rama femenina, la Copa de Bronce fue para Sarmiento de Chaco, que venció a Independiente Star de Formosa en la definición. En tanto, la Copa de Plata, puesto 17, fue para Club Social con victoria en la final contra Racing de Castex de La Pampa.

En el masculino, la Copa de Bronce se la llevó Manatial de Tucumán, que venció en la final a San Miguel de Nogoyá. Por su parte, la definición de la Copa de Plata fue con clásico ya que se enfrentaron Bomberos y Virgen Niña de Villa Ocampo. Finalmente fue para Virgen Niña, con victoria en sets corridos.

En los partidos por los podios, Rowing de Paraná venció a Justiniano Posse y quedó tercero, mientras que Pila necesitó cuatro sets pero derrotó a Villa Dora y quedó tercero.

En primer lugar se disputó la final masculina y allí Ciudad se quedó con el triunfo por 3 a 0 en un partido que dominó los dos primeros parciales y aunque los sanjuaninos comenzaron mejor en el tercero, los de Capital resolvieron el triunfo 3-0.

Más tarde fue turno de la final femenina y también se definió en sets corridos. Central San Carlos no perdonó y resolvió el cruce por 3 a 0 para gritar campeón en Chapadmalal.

Cabe destacar que los equipos campeones y subcampeones lograron clasificar al Sudamericano que comienza este martes y se extenderá hasta el domingo 30.

Femenino

1 Central San Carlos

2 Juventud Unida RC

3 Rowing

4 Justiniano Posse

5 Junín

6 Argentino Castelar

7 Trinitarios

8 Villa Dora

9 Unión Arroyo Seco

10 Cidef Jujuy

11 Vélez

12 Morón

13 Estudiantes de Olavarría

14 J. Agraria

15 Libertad

16 Once Unidos

17 A. Club Social

18 Racing Castex La Plata

19 Pacífico

20 Defensores Ramallo

21 San Isidro

22 Estudiantes de Paraná

23 Ferro

24 Independiente de Tandil

25 Sarmiento

26 Independiente Star

27 CP Azul

28 Arnold

29 C. Hispano

30 C. Strada

31 SM Porres

32 ADC Neuquén

33 Universitario

34 Glorias

35 Paracao

36 Riberas

37 Murialdo

38 Universidad Comahue

39 San Lorenzo PD de Santa Cruz

40 Independiente Jujuy

Masculino

1 Ciudad

2 Obras

3 Pila

4 Villa Dora

5 Campana

6 Defensores de Banfield

7 Citta

8 Sonder

9 Virgen Niña

10 Bomberos

11 Mar Chiquita

12 Madrynense

13 Vélez

14 Lomas

15 Racing Castex de La Plata

16 UVT

17 Manantial

18 San Miguel Nogoyá

19 Rowing

20 Trinitarios

21 Baradero

22 Ausonia

23 Pescadores

24 Rivadavia

25 Once Unidos

Fuente FeVA.