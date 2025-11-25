Vóley: Rowing y San Miguel de Nogoyá hicieron podio en la Copa Argentina de Clubes Sub 14

El equipo femenio sub 14 del PRC se ubicó entre los tres mejores del país en la categoría.
Los equipos sub 14 del Paraná Rowing Club (PRC) y San Miguel de Nogoyá tuvieron una destacada actuación en la Copa Argentina de Clubes de Vóley, disputada hasta este lunes en Chapadmalal. El elenco femenino Albiceleste se ubicó tercero en la Copa de Oro, mientras que los varones se ubicaron terceros en la Copa de Bronce, por debajo del cuadro nogoyaense.
Hubo una importante cantidad de equipos entrerrianos en la competencia. Además de los mencionados, también intervino Pescadores de Gualeguaychú en la rama masculina. Entre las mujeres, también compitieron: Estudiantes y Paracao –ambos de Paraná–.
Durante la última jornada se jugaron todas las definiciones de puestos. En el caso de la rama femenina, la Copa de Bronce fue para Sarmiento de Chaco, que venció a Independiente Star de Formosa en la definición. En tanto, la Copa de Plata, puesto 17, fue para Club Social con victoria en la final contra Racing de Castex de La Pampa.
En el masculino, la Copa de Bronce se la llevó Manatial de Tucumán, que venció en la final a San Miguel de Nogoyá. Por su parte, la definición de la Copa de Plata fue con clásico ya que se enfrentaron Bomberos y Virgen Niña de Villa Ocampo. Finalmente fue para Virgen Niña, con victoria en sets corridos.
En los partidos por los podios, Rowing de Paraná venció a Justiniano Posse y quedó tercero, mientras que Pila necesitó cuatro sets pero derrotó a Villa Dora y quedó tercero.
En primer lugar se disputó la final masculina y allí Ciudad se quedó con el triunfo por 3 a 0 en un partido que dominó los dos primeros parciales y aunque los sanjuaninos comenzaron mejor en el tercero, los de Capital resolvieron el triunfo 3-0.
Más tarde fue turno de la final femenina y también se definió en sets corridos. Central San Carlos no perdonó y resolvió el cruce por 3 a 0 para gritar campeón en Chapadmalal.
Cabe destacar que los equipos campeones y subcampeones lograron clasificar al Sudamericano que comienza este martes y se extenderá hasta el domingo 30.
Femenino
1 Central San Carlos
2 Juventud Unida RC
3 Rowing
4 Justiniano Posse
5 Junín
6 Argentino Castelar
7 Trinitarios
8 Villa Dora
9 Unión Arroyo Seco
10 Cidef Jujuy
11 Vélez
12 Morón
13 Estudiantes de Olavarría
14 J. Agraria
15 Libertad
16 Once Unidos
17 A. Club Social
18 Racing Castex La Plata
19 Pacífico
20 Defensores Ramallo
21 San Isidro
22 Estudiantes de Paraná
23 Ferro
24 Independiente de Tandil
25 Sarmiento
26 Independiente Star
27 CP Azul
28 Arnold
29 C. Hispano
30 C. Strada
31 SM Porres
32 ADC Neuquén
33 Universitario
34 Glorias
35 Paracao
36 Riberas
37 Murialdo
38 Universidad Comahue
39 San Lorenzo PD de Santa Cruz
40 Independiente Jujuy
Masculino
1 Ciudad
2 Obras
3 Pila
4 Villa Dora
5 Campana
6 Defensores de Banfield
7 Citta
8 Sonder
9 Virgen Niña
10 Bomberos
11 Mar Chiquita
12 Madrynense
13 Vélez
14 Lomas
15 Racing Castex de La Plata
16 UVT
17 Manantial
18 San Miguel Nogoyá
19 Rowing
20 Trinitarios
21 Baradero
22 Ausonia
23 Pescadores
24 Rivadavia
25 Once Unidos
Fuente FeVA.