Abrieron las inscripciones para la escuela de Agentes Penitenciarios en Entre Ríos

La convocatoria es para jóvenes de entre 18 y 29 años y la inscripción se podrá realizar hasta el 13 de diciembre.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó que desde el 22 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025 se encuentra abierta la inscripción para el próximo ciclo lectivo de la escuela de Agentes Penitenciarios “Sargento Adolfo Emilio Reynoso”, cuya sede académica funciona en el Campus Educativo de Villaguay y que desarrolla su formación bajo la modalidad de internado.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos de entre 18 y 29 años, con domicilio legal (según consta en el DNI) en las localidades habilitadas. Para esta edición, la postulación masculina incluye a residentes de Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay, mientras que la inscripción femenina está abierta para vecinas de Paraná y Gualeguaychú.

El proceso de admisión contempla varias etapas obligatorias: presentación de documentación, evaluaciones intelectuales, pruebas físicas, exámenes psicológicos y médicos, además de una entrevista institucional. Todas las instancias son presenciales, secuenciales y eliminatorias, y cada aspirante recibirá la notificación correspondiente por correo electrónico una vez completado el formulario de inscripción.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online, a través del Sistema de Incorporaciones disponible en el portal oficial del Servicio Penitenciario, donde también se encuentran los formularios y requisitos detallados para la postulación.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar la sección Inscripciones del sitio institucional.

Requisitos y link de inscripción

Los interesados, deben ingresar a este link