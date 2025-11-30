La Beriso volvió a Paraná con un show encendido y un cierre sin vueltas

Paraná volvió a recibir a La Beriso el sábado por la noche en el estadio del Atlético Echagüe Club, donde la banda de Rolo Sartorio reunió a un público numeroso que llenó el campo y buena parte de las plateas. Contra lo que suele esperarse en un recital de gran convocatoria, esta vez la puntualidad sorprendió, a solo diez minutos de la hora señalada, la banda salió a escena y abrió la noche con “Creyendo”.

Sin demasiadas palabras, Sartorio tomó la guitarra para “Infierno” y saludó a la ciudad, a la que no visitaba desde 2023. El arranque continuó con “Culpable” y “Enloquecer”, momento en el que el cantante se dio un tiempo para recibir banderas del público, envolverse con ellas y dejarlas sobre el escenario, un gesto que fue respondido con aplausos cálidos desde abajo.

Más adelante sonaron “Un error”, “Sueños” y el estallido colectivo con “Realidad”, una de las más coreadas.

En una breve pausa, Rolo compartió su alegría por haber sido declarado Huésped de Honor por su trabajo junto a Campanas de Esperanza. “Siempre tan cariñoso Paraná”, agradeció, antes de rematar con humor: “¿Para qué? Para ná”.

Rolo acomodó sobre el escenario las banderas del público.

Uno de los momentos más participativos llegó con “Madrugada”, que empezó a cantarse desde el público antes de que él iniciara la letra.

A continuación, el solo de batería se llevó una ovación sostenida y hubo también un instante de humor cuando el baterista se equivocó —o amague mediante— en la entrada de “Mano a mano”, generando risas en el estadio cuando Rolo paró el comienzo.

La parte final del recital levantó todavía más el clima. “Tan sola” abrió el tramo más bailable, que tomó fuerza con “Ella” y explotó por completo con “No me olvides”. Ya con “Traicionero”, varios espectadores de la platea bajaron al campo para sumarse a la fiesta.

El cierre no tuvo rodeos, La Beriso eligió “Ji ji ji”, himno ricotero infalible que encendió un pogo compacto frente al escenario. No hubo bis, después del último acorde, la banda saludó, agradeció y se retiró, dejando a un Echagüe encendido y a un público que acompañó con entusiasmo durante toda la noche.

La distinción de Huésped de Honor

En la previa del show, el músico había recibido la distinción de Huésped de Honor en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La intendenta Rosario Romero fue quien entregó el reconocimiento a Rolo Sartorio, destacando el compromiso social con la campaña Campanas de Esperanza, una iniciativa que acompaña a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos. “Es tener una mano tendida con las personas que padecen una enfermedad, especialmente con los niños”, valoró la presidenta municipal, que también subrayó la labor del cantante para visibilizar la problemática y aportar contención. “Rolo, que es conocido por su liderazgo dentro de uno de los grupos más conocidos del país, ha elegido jugarse por una actitud solidaria con las personas que tienen cáncer y acompañar un proceso que hacen muchas instituciones, en especial Campanas de Esperanza”, destacó la Intendenta.