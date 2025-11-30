Central Entrerriano venció a Lanús y escala en la Conferencia Sur

Este sábado por la noche, Central Entrerriano de Gualeguaychú recibió la visita de Lanús en el estadio José María Bértora. Fue en el marco de su séptima presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Los árbitros del juego fueron José Lugli y Martín Pietromónaco.

Los gualeguaychuenses salieron a la cancha con autoridad y lograron un parcial de 9-0 de arranque que estableció la tónica del encuentro. Aunque luego fueron golpe por golpe, el Rojinegro ya había hecho daño y se retiró en ganancia por 18-11.

En el segundo tramo profundizó en ese dominio y consiguió tomar 10 puntos de distancia. Luego de mejorar su rendimiento ofensivo, ganó el parcial por 22-19 para el 40-30 parcial.

En el reinicio del juego, Lanús salió decidido a ponerse en partido, pero no consiguió descontar demasiado. En un cuarto con buen goleo, el equipo Granate se impuso por 23-21 para recortar la distancia con su rival a ocho puntos en el tablero: 61-53.

En el cuarto final, Central Entrerriano volvió a ser el equipo con autoridad en el duelo. El goleo fue más alto que el del cuarto anterior y esta vez le otorgó la victoria al conjunto gualeguaychuense por 24-22 para cerrar la historia con el triunfo final por 85-75.

Con este triunfo el equipo entrerriano ahora está séptimo con un acumulado de 4-3; mientras que el Granate quedó noveno con una suma de 4-4. En su próxima presentación, los dirigidos por Martín Pascal deberán visitar a El Talar el próximo martes, desde las 21.30. Dos días más tarde volverá a jugar el conjunto bonaerense: el jueves 4 recibirá a Deportivo Viedma desde las 20.30.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 85-75 Lanús.



Parciales: 18-11 // 40-30 (22-19) // 61-53 (21-23) // 85-75 (24-22).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (85)

*Cristian Pérez (x): 17pts, 5rbs, 3as, 1per.

*Aquiles Montani Wortzel: 9pts, 1rb, 2rec.

*Nicolás Reynoso: 11pts, 7rbs, 3as, 2rec.

*Mario Ghersetti: 14pts, 10rbs, 2as, 1rec, 3per, 1ta.

*Cristian Zenclussen: 15pts, 4as, 3rec, 2per, 1ta.

Lautaro Pividori: 10pts, 3rbs, 3as, 2per.

Marcos Panozzo: 2pts, 4rbs, 1as, 1per.

Juan Siboldi: 5pts, 2rbs, 1rec.

Johu Castillo Borja: 2pts, 5rbs, 2per, 1ta.

Benjamín Lado: 1rb, 1as.

DT: Martín Pascal.



LANÚS (75)

*Joaquín Noblega: 5pts, 4rbs, 1as, 1rec, 2per, 1ta.

*Edgar Merchant: 7pts, 5rbs, 2rec, 1per, 1ta.

*César Chaine: 2pts, 2rbs, 1as, 2rec.

*Brandon Spearman: 6pts, 4rbs, 2per.

*Michael Henry: 18pts, 5rbs, 3as, 1per.

Lucio Reniaudi: 6pts, 4rbs, 4as, 1per.

Martín Franchino: 3pts, 4rbs, 1ta.

Alejo Sacchi: 9pts, 4rbs, 2per.

Lucas Di Muccio: 6pts, 3rbs, 1as, 2rec, 3per.

Tiziano Prome: 13pts, 4rbs, 1as, 1rec.

DT: Juan Anglese.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: José Lugli - Martín Pietromónaco.



Estadio: José María Bértora.