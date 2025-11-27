Se abrieron los sobres para intervenciones edilicias en la escuela Evaristo Carriego de Paraná

El Gobierno de Entre Ríos inició el proceso para reparar cubiertas, renovar el sistema pluvial y reconstruir el patio interno de la escuela Nº 18 Evaristo Carriego, a la que asisten 680 estudiantes. El proyecto comprende una inversión de 29 millones de pesos.

En el marco de la planificación de obras para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de trabajos en la escuela Nº 18 Evaristo Carriego, ubicada en la capital entrerriana.

La obra comprende una inversión oficial de 29.296.760 pesos y se ejecutará en un plazo de 60 días. Al respecto, se presentaron dos firmas oferentes: El Súper de la Construcción SRL y Lozza SAS. El proyecto busca dar solución a problemas de filtraciones que afectan al edificio. Las fallas en las cubiertas, así como en las claraboyas de los pasillos, generaron daños visibles en revoques, cielorrasos y muros, además de otros deterioros en distintos espacios.

Se prevé el recambio de claraboyas y vidrios; restauración de cargas en cubiertas de chapa, sustitución de cenefas y clavadores, renovación de canaletas pluviales. Además, la instalación de un sistema de desagüe que descargará sobre avenida Ramírez y la reconstrucción del piso del patio interno. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones edilicias para los 680 alumnos que asisten diariamente a la institución.

El coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob, destacó la importancia de esta intervención: "En este establecimiento se intervendrá la cubierta y los desagües para garantizar condiciones adecuadas en las instalaciones de una escuela muy concurrida por familias de los barrios cercanos. Estas planificación de obras son necesarias para resolver problemas edilicios concretos que muchas veces afectan la circulación y el normal desarrollo de las clases".

La apertura de sobres se realizó en el edificio escolar y contó con la presencia de la jefa zonal de Paraná Ciudad, Claudia Acevedo; personal técnico de la DGAyC, Miguel Ángel Durán; y la directora del establecimiento, Analía Carina Ledesma.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos