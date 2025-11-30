Turismo Nacional: Agustín Canapino ganó la última competencia de la Clase 3

Este domingo se desarrolló la última carrera del campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo de San Martín, Mendoza, los pilotos salieron a pista para definir al último ganador de la temporada en la que el campeón fue el mendocino Julián Santero.

En ese marco no hubo rivales para Agustín Canapino. A bordo de su Toyota, el piloto de Arrecifes ganó la competencia a 20 vueltas luego de 34 minutos, 22 segundos y 703 milésimas. En el segundo puesto quedó el cordobés Facundo Chapur, a apenas un segundo y 54 milésimas del ganador; mientras que el tercero fue José Urcera, a poco más de dos segundos.

El campeón Santero terminó en la novena posición, lejos de las principales posiciones, pero cómodo en la pista de su provincia. En cuanto a los entrerrianos, Exequiel Bastidas acabó la carrera en el 19° lugar; mientras que Joel Gassmann fue el último piloto en clasificar, aunque solo completó 16 vueltas y terminó 23°.

En el campeonato el escolta acabó siendo Jorge Barrio, que arribó en el séptimo lugar en la última carrera y le sacó 14 puntos de diferencia al tercero del torneo, José Urcera.

La actividad terminó para el 2025 y habrá que esperar más de dos meses para volver a ver competencia. Entre Ríos recibirá la primera fecha del 2026: el fin de semana del 7 y 8 de febrero, los pilotos participarán de la carrera inaugural en el autódromo Ciudad de Paraná.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 12 (en San Martín)

1°) Agustín Canapino (Toyota): 34’22”803/1000.

2°) Facundo Chapur (Citroën): a 1”54/1000.

3°) José Urcera (Ford): a 2”86/1000.

4°) Facundo Marques (Ford): a 2”686/1000.

5°) Jonatan Castellano (Chevrolet): a 6”458/1000.

---

19°) Exequiel Bastidas (Ford): a 24”144/1000.

23°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 4 vueltas.