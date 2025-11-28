Crespo distinguió a Daniel Wendler como personalidad destacada de la cultura

En la mañana del jueves 27 de noviembre, el intendente Marcelo Cerutti recibió en su despacho al artista Daniel Wendler para entregarle el Decreto Municipal que lo reconoce como personalidad destacada de la cultura. El acto se realizó en el edificio municipal y reunió a autoridades del Ejecutivo local, con el objetivo de formalizar este homenaje y de acompañar la visita del artista, que regresó desde Berlín para presentar en su ciudad natal el espectáculo que ofrecerá el domingo.

En la ceremonia participaron la viceintendente Jacinta Eberle, la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, y el director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreafico. Durante el encuentro, además del reconocimiento formal, Wendler recibió un mate como gesto que busca reforzar el vínculo con sus raíces, especialmente considerando la distancia geográfica que lo separa de Crespo desde que reside en Alemania.

Cerutti destacó que Wendler es uno de los jóvenes de la ciudad que logró proyectarse a nivel nacional e internacional gracias a su trayectoria artística. Subrayó que la Municipalidad valoró especialmente su visita y anticipó la presentación de este domingo 30 de noviembre, que será la primera función del artista en Crespo después de varios años.

Wendler recordó que sus primeros pasos en el arte se dieron en el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (Imefaa), donde comenzó la formación que luego lo llevó a desarrollarse profesionalmente. Desde hace siete años vive en Berlín y desde allí trae la obra "Das ist kein konzert" ("Esto no es un concierto"), una performance de música y danza que presentará el domingo, a las 20:30, en el Salón Municipal. Las entradas tienen un valor de $10.000 mediante reserva al 343 4761109.

Al recibir la distinción, Wendler expresó que volver a Crespo con este acompañamiento institucional es una experiencia significativa, especialmente al presentarse en la sala donde inició sus primeras actuaciones. Explicó que la obra que ofrecerá no se ajusta al formato de un concierto tradicional, ya que incluye música, danza, intérpretes en escena y una dinámica que permite al público acercarse a un repertorio particular.

En cuanto a la propuesta artística, detalló que estará acompañado por el pianista Damián Báez y que el espectáculo incluirá obras de los siglos XIX y XX, en tres idiomas y de autores alemanes, franceses y argentinos. Habrá subtítulos y se compartirán comentarios durante la presentación.

"Das ist kein Konzert" fue estrenado en Berlín en 2023 y surgió a partir de un subsidio que Wendler recibió en 2020 para desarrollar una investigación escénica en Alemania.

