El aporte de Entre Ríos a la Hidrovía “minimizará el impacto ambiental", afirmó Martín Anguiano

El presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos (IPPER), Martín Anguiano, habló de la reactivación del sistema fluvial y sobre los debates en torno a la licitación de la vía navegable troncal en el río Paraná. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), el funcionario celebró como un logro histórico la inclusión de Entre Ríos en la futura licitación como un tramo troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual el gobierno provincial considera vital para el desarrollo económico tras décadas de postergación. Además, detalló la estrategia portuaria para el transporte de mercancías hacia puertos con calado natural, como Ibicuy, buscando incrementar el comercio interregional, especialmente con el sur de Brasil. Además, Angiuano trazó un panorama sobre la compleja situación administrativa que tienen los puertos de la provincia.

Acerca de la situación actual de la licitación del dragado y balizamiento del río Paraná, en primer lugar, el presidente del IPPER planteó: “Las comunidades se han desarrollado siempre a la vera de los puertos. Buenos Aires, por ejemplo. Es fundamental el comercio que se genera a través de los mares y de los ríos de gran porte. Es curioso que, Entre Ríos, teniendo las dos costas con ríos potentes, se haya postergado mucho en el desarrollo. El gobernador (Rogelio Frigerio), cuando evalúa el proyecto de desarrollo de la provincia, se pregunta: “¿Por qué motivo será esto?”. Entonces, arma un equipo de trabajo, yo integro ese equipo, y comenzamos a aportar información y a tratar de generar propuestas”.

En este sentido, Anguiano ejemplificó: “Los brasileños, sobre todo, y los paraguayos, dicen: ‘A nosotros Entre Ríos nos interesa particularmente porque tenemos un montón de carga potencial para sacar por la famosa Hidrovía, que todavía no la tenemos plasmada’. Inclusive hemos evaluado por el Atlántico, cortando de Brasil al este, por las dificultades que encontramos, pero creemos que Entre Ríos tiene un potencial de aporte en esta materia muy importante. Entonces, Frigerio toma nota y dice: ‘¿Cuál sería el puerto más importante que tenemos o el más potable para desarrollar?’. El de Ibicuy, que es una famosa asignatura pendiente que tiene Entre Ríos. Nos interiorizamos, avanzamos con los empresarios, avanzamos en un proyecto de inversión muy importante”.

Entonces, se refirió a la cuestión actual de la nueva licitación en marcha por parte del Gobierno nacional y las discusiones que causaron en torno a aquel proyecto: “Una vez que hacemos la entrega del primer proyecto de inversión, cuando sale una primera propuesta de pliegos de licitación de la Hidrovía, ahí nos encontramos con la infeliz noticia de que nos consideraban un tramo secundario. Es decir, todo lo que sería pasar por Entre Ríos era solo para buques en lastre, buques descargados. Eso nos inhabilitaba como puertos. Frigerio toma el tema a cargo, hace un nuevo equipo, convoca a la Universidad Nacional del Litoral, que son los más reconocidos en materia de estudio, de cómo se comporta la Hidrovía, de cuáles son los mejores mecanismos de trabajo. Arma todo este nuevo equipo y le dice a la Nación: ‘Nosotros creemos que el tramo que le ofrecemos a la Nación en materia de Hidrovía es superlativo y queremos que nos dejen demostrarlo’. La nación les dio la oportunidad. Al punto de que el presidente hace poco dijo: ‘Nosotros incorporamos a Entre Ríos por primera vez en la historia como tramo troncal de la Hidrovía’. Esto para Entre Ríos es un antes y un después, es muy importante”.

Al respecto, Anguiano aportó algunos datos: “En cuanto a toda la Hidrovía, el 70% del caudal del agua que sale por el río Paraná de Las Palmas pasa por la costa de Entre Ríos, que sería el tramo del Guazú. Nosotros sabemos que el aporte que le estamos haciendo a la Hidrovía desde Entre Ríos para que se minimice el impacto ambiental es muy saludable. ¿Qué va a pasar una vez que esta nueva licitación se plasme? Que Entre Ríos va a hacer que el impacto ambiental se minimice, es decir, que la gente no encuentre objeciones. Sé que se está trabajando con la Universidad Nacional del Litoral fuerte para poder explicitar que la Hidrovía es necesaria para el desarrollo de toda la región desde el sur de Brasil. Así hay que entender la Hidrovía y no solo para que salga carga. Pensemos en el comercio no solo de salida, sino intra, lo que se llama hinterland: que podamos también aportar producto al sur de Brasil, al Paraguay, desde donde estamos nosotros, en función de que por la Hidrovía bajamos los costos. Imagínese 3.000 kilómetros de camión contra 3.000 kilómetros de embarcación. Es mucha la ventaja.

—Hay un sector importante que viene planteando que no se opone a la iniciativa del dragado o balizamiento de la vía navegable, sino quién lo hará, argumentando que el Estado tiene las dragas y los recursos necesarios para hacerlo en lugar de entregar una concesión a una empresa extranjera ¿Han evaluado ese punto o escuchado esa postura? ¿Qué tienen para decir al respecto?

—Calcule que las dragas que estaban en operaciones hace muchísimos años de la Nación hoy estarían obsoletas. La inversión de capital que necesitaría hacer la Nación es justamente contraria a la situación económica. Debe haber tantas otras cosas que priorizar con el capital que dirán: ‘Yo concesiono esto, que me parece que van a buscar un buen costo que además va a estar homologado y pagado por los privados’. En definitiva, no nos ponemos al hombro un costo de inversión de capital en algo que es solamente para privados, me parece. No tengo una opinión debidamente fundamentada. Si hay alguien que me dice ‘la podría dragar’, yo le digo que tendríamos que evaluar cuál es la inversión con la que deberíamos contar y sopesar qué otras cosas pueden hacer.

—¿Qué cantidad de puertos operativos tiene la provincia de Entre Ríos? ¿Cuántos son públicos y cuántos son privados? ¿Cuáles son los que tienen mayor actividad?

—La provincia, en virtud de la ley que nos trasladó lo que eran los puertos de la nación, se quedó con cuatro puertos que llamamos de carga: La Paz, Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy. Esos son los cuatro puertos de carga que son los más relevantes porque es la actividad comercial que podría movilizar la economía. A lo largo de los años se han hecho puertos privados. Por ejemplo, el que está cerca de Ibicuy, que está abajo del puente, se llama Guazú, si mal no recuerdo. Ha mostrado que hay un negocio latente porque ellos lo han capitalizado y han crecido, no han parado de crecer. Después tiene puertos graneros, pocos; hay uno que ahora se va a hacer, que yo creo que le van a dar un perfil más barcacero, que es de Dreyfus en la zona de La Paz. No tenemos más puertos operativos ni privados ni de carga, ni del Estado.

El puerto de mayor infraestructura de la provincia de Entre Ríos, y que además es del Estado, es Concepción del Uruguay, que se pensó hace muchos años en un mundo donde los buques eran más chicos, por lo tanto los volúmenes de carga eran más chicos y el calado era menor. Consideramos que toda esa región podía ser capitalizada desde Concepción del Uruguay, que era donde el río Uruguay tenía una profundidad potable, y se hizo una gran inversión. ¿Qué pasó? Los volúmenes de carga crecieron muchísimo porque los buques crecieron muchísimo y se buscaron lugares de mayor profundidad, y Concepción del Uruguay quedó afuera del tema. ¿Por qué? Porque el río Uruguay no tiene esa potencialidad, y el volumen de carga que concentraríamos ahí no amerita la carga de un buque de 50 o 45.000 toneladas. Entonces, tenemos que reconvertirlo y tratar de ver si hacemos media carga (que es lo que está haciendo) o ir más para el lado de las barcazas y hacer ahí una consolidación de carga, por ejemplo, en Ibicuy, puertos de mayor calado. Pensar todo Entre Ríos en función de lo que el mercado demanda es el gran desafío. Queremos jugar un partidazo, no compitiendo (mucho menos con Santa Fe), sino incrementando el volumen de carga de entrada y salida, sobre todo con el sur de Brasil.

Esto está recién germinando con esta enorme oportunidad que consiguió Frigerio de que Entre Ríos pueda entrar a la Hidrovía troncal, con la vocación de empresarios que se han presentado para hacer inversiones y para motorizar lo que el Estado ya tiene, que son los puertos que ya tenemos. El partido está para jugarse. Necesito que ahora en los próximos días aparezca en el pliego de licitación lo que ya anticipó el presidente de la nación, para hablar sobre hecho consumado.

—Respecto a los intereses de inversión en puertos ¿Se está pensando en puertos actuales o en nuevos puertos en la provincia, y en qué lugares?

—Con barcaza se puede llegar desde La Paz hasta Ibicuy y por la costa del Uruguay puede incorporar Concordia en barcaza. La barcaza sería el símil de un chasis, y el buque de ultramar, un chasis con acoplado. Nosotros podemos desarrollar todas las costas desde Concordia al sur o desde La Paz al sur con barcazas y buscar puertos que consoliden carga porque tienen profundidades naturales y porque están con acceso franco a la Hidrovía troncal. Esto está en un plan maestro, pero se va a ir plasmando y dando a conocer a partir de que pasan cosas. Por eso le decía, lo primero es que ahora en los próximos días en la licitación nacional se manifieste claramente que Entre Ríos se incorpora en los términos que van. Eso es vital.

—¿Tiene fecha esta licitación? Usted dice "los próximos días", ¿hay una fecha definida?

—Se está trabajando. Lo que yo sí sé es que en breve se van a dar a conocer los pliegos donde se menciona lo que le estoy anticipando. Pero la fecha de la licitación va a salir cuando se sepa lo de los pliegos. No va a ser ahora, va a ser en los próximos meses, espero pronto. Ya el solo hecho de que esté graficado, de que nosotros sepamos (a diferencia de la licitación anterior donde nos definían como canal secundario), el solo hecho de que digan “Entre Ríos, tramo troncal”, ya está listo para nosotros. Eso es todo lo que necesitamos.

—Con respecto a la intervención de la Secretaría de Ambiente de la provincia en Puerto Ibicuy por la acumulación de azufre ¿Existió alguna sanción por parte de la provincia a la empresa PTP? Además, el puerto está adjudicado hace un año: ¿Cuánto se avanzó con el plan de inversión de 12 millones de dólares que se había anunciado oportunamente?

—Al principio mencioné que el hecho de que saliera posterior a la adjudicación del predio, esto de los pliegos calificándonos de canal secundario, no fue muy saludable. Hemos sostenido la postura. Hoy, un año después, tenemos todos los materiales en el puerto. La empresa no ha sacado el hombro y están haciendo ya las intervenciones. Lo que pasa es que las intervenciones de un puerto que tiene 30 años de parado (el muelle isla, como se llama) requieren que hiciéramos todo a derecho, todo legal, hubo que rearmar expedientes en la Secretaría Nacional, hubo que conseguir los permisos, rehacer permisos. Tuvimos que armar un equipo técnico que pudiera secundar lo que la gente estaba proponiendo. Fue muy engorroso. Entre la novedad que ahora se resolvió (que era que fuéramos canal secundario) y lo que fue la instrumentación de poner esto a andar como Dios manda, hemos perdido tiempo. Ha pasado un año, pero está todo bien y están todas las máquinas ahí. Tenga por certeza que lo vamos a celebrar y vamos a tener un verano próspero.

En cuanto al tema del azufre, fue un malentendido, fue una desprolijidad. La Secretaría se puso al frente del tema y lo sancionó e hizo toda la gestión necesaria para que se remediara, para que honren la ley entrerriana y, obviamente, no vuelva a pasar. Yo en algún momento dije que están siendo muy severos con nosotros y han sido bastante livianos con todas las gestiones anteriores.

—¿Qué encontró cuando asumió?

—Le diría que lo más relevante cuando asumí, para explicarse en gran parte por qué la cosa no estaba andando bien, era que el Instituto Portuario es un organismo de contralor, de alzada de los puertos, que son entes autárquicos. Esa figura, si no está bien manejada, bien articulada sanamente y con actores empoderados, es anárquica. Cuando nosotros entramos, encontramos que la administración del puerto de Ibicuy no estaba atada a la provincia. La provincia desconocía lo que pasaba. Después teníamos un permanente reclamo del Tribunal de Cuentas porque decían: “No están cumplimentando en tiempo y forma tal o cual cosa”. Todas las cosas que estaban desarticuladas hacían que todo fuera engorroso y que además fuera imposible hacer un buen contrato. Imagínese que viene un particular y dice: “Yo vengo acá a tal cosa, necesito tal documentación, no me da lo mismo que solo firme el puerto de La Paz”. Tiene que firmar el puerto de La Paz y tiene que firmar el Instituto Portuario. A su vez, el Instituto Portuario tiene que pasar por el Ministerio y por los organismos de control de economía. Todo eso, que es bastante engorroso, nosotros lo hemos ido sacando adelante con mucha dedicación del gobernador. Así se fue armando esta estructura. Le auguro a Entre Ríos un partidazo en materia de desarrollo portuario.