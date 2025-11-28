La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en Valle María

Será el sábado 6 de diciembre a las 20, en la Parroquia Inmaculada Concepción. Organizada por la Secretaría de Cultura provincial y la Municipalidad de Valle María, la presentación tiene entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto con su director artístico, Luis Gorelik. Es el concierto N° 34 que realiza la Sinfónica en esta temporada. El programa comprenderá la Suite del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N° 5 de Dimitri Shostakowitch.

Próximo Concierto

La temporada de la Sinfónica continuará en Concepción del Uruguay el sábado 13 de diciembre. En esa ocasión, interpretarán la 9ª Sinfonía de Beethoven en la Plaza Ramírez, junto al Coro Estable Municipal.