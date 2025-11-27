El Brahman regresa a la Casa de la Cultura con “Artleta Groove”

Este viernes 5 de diciembre, a las 21, la Casa de la Cultura de Paraná recibirá nuevamente a El Brahman, quien presentará su espectáculo “Artleta Groove”, un viaje musical que atraviesa sensaciones, tiempos y dimensiones estéticas.

Con una impronta que se nutre de influencias argentinas e internacionales —desde la poesía sonora de Spinetta hasta los climas contemporáneos del británico Mansur Brown— El Brahman propone un repertorio que combina obras propias y versiones de canciones que marcaron su formación. Su estilo se despliega en un cruce groovero donde conviven el soul, el funk, la bossa, la MPB y el rock.

En esta presentación, el músico llegará acompañado por un grupo de artistas invitados que completan el pulso del proyecto: Gaby Martínez en percusión, Chino Sánchez en bajo, Martín Margüello en batería, Paola Núñez en piano y Flaco Viggiano también en batería.

La actividad es arancelada: las anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Para consultas y reservas, está disponible el contacto 342 5314538.