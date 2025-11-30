Neuquen y Atlético Paraná siguen en carrera en el Regional

Este domingo se definió la actividad correspondiente a la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. Los elencos entrerrianos definieron su rumbo con los resultados de la sexta fecha y se sumaron a los ya clasificados Juventud Unida de Gualeguaychú y Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Por la Zona 1, en un auténtico partidazo, Neuquen empató 4-4 con Unión de Crespo pese a encontrarse en desventaja numérica en buena parte del complemento (primero con uno menos y luego con dos menos.

El Pingüino convirtió con un doblete de Juan Lazaneo -ambos de penal-, Federico Sangoy y Alexis Giampietri; mientras que el Cervecero llegó al gol por medio de Osuna (por duplicado), Donda y Yancovich.

Con la igualdad, Neuquen llegó a ocho puntos y terminó como líder, mientras que Unión de Crespo acabó como escolta con siete y no le alcanzo para clasificar como el mejor segundo de los grupos de tres equipos.

Al que sí le alcanzó fue a Atlético Paraná, que venció a Cultural Aranguren por 2-1 en la Zona 2 e igualó la línea de Atlético María Grande con nueve unidades. El Gato terminó segundo debido a que convirtió menos goles de visitante que el equipo mariagrandense en el duelo entre sí, pero acabó como el mejor de la tabla de segundos debido a que Coronel Aguirre -el que venía igualado con el Gato- perdió su último partido ante Puerto San Martín por 1-0. Suárez y Lebus anotaron los goles para el triunfo del Rojiblanco paranaense.

En cuanto a la Zona 4, Lanús le ganó el duelo mano a mano a Social y Deportivo Achirense por 1-0. El tanto de Sergio Umpiérrez le dio el liderazgo y la clasificación al Granate que seguirá en competencia. Para el conjunto de Colonia Las Achiras todo terminó en el estadio Manuel y Ramón Núñez.

Por último, la Zona 5 terminó en manos de Defensores de Pronunciamiento, que venció a Libertad de Concordia por 2-1 para terminar como primero con diez unidades. Los goles de Julián Villaz y Nicolás Germanier le dieron la victoria al Azulgrana que sigue en carrera en su objetivo de volver al Torneo Federal A.

Fixture y resultados | Torneo Federal Regional Amateur | Fecha 6

-Zona 1:

Domingo 30/11:

Unión 4-4 Neuquen.

Libre: Sportivo Urquiza.



-Zona 2:

Domingo 30/11:

Atlético Paraná 2-1 Cultural Aranguren.

Libre: Atlético María Grande.



-Zona 3:

Viernes 28/11:

Parque Sur 1-1 Unión y Fraternidad.

Sábado 29/11:

Atlético Villa Elisa 0-1 Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 30/11:

Lanús 1-0 Social y Deportivo Achirense.

Libre: Recreativo San Jorge.



-Zona 5:

Domingo 30/11:

Defensores de Pronunciamiento 2-1 Libertad.

Libre: Defensores de Nébel.