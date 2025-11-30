Bautista Damiani se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional

El campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional concluyó este domingo en el autódromo de la ciudad de San Martín, en Mendoza. Allí, ocho pilotos llegaron con chances de ser campeones en una competencia que contó con varias interrupciones en su desarrollo.

El líder de la competencia en la largada era Gonzalo Antolín, que además llegó a la definición como líder en el campeonato. Sin embargo, la ilusión acabó pronto para el piloto anfitrión (nació en San Rafael, Mendoza).

Esto se debe a que en la sexta vuelta sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a abandonar y cedió el liderazgo a Bautista Damiani. El piloto del Alquat Motorsport heredó así la cima del campeonato con grandes chances de consagrarse campeón, seguido por Francisco Coltrinari y Renzo Blotta.

Juan Pastori venía presionando desde atrás y peleaba mano a mano con Coltrinari luego de lograr alcanzar el tercer puesto, sin embargo, en la vuelta 13 se terminó su recorrido. Cuando había auto de seguridad por el incendio en el vehículo de Andrés Calderón, el auto de Pastori quedó fuera de competencia y con los abandonos previos de Joaquín Cafaro y Nicolás Posco ya nadie amagaba a presionar a Damiani.

A bordo de su Toyota, Damiani festejó la obtención del campeonato por delante de Francisco Coltrinari y Renzo Blotta, que completaron el podio de la última final de la temporada.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 12 (en San Martín)

1°) Bautista Damiani (Toyota): 33’38”676/1000.

2°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 1”361/1000.

3°) Renzo Blotta (Toyota): a 1”795/1000.

4°) Santino Balerini (Peugeot): a 2”135/1000.

5°) Maximiliano Bestani (Chevrolet): a 2”862/1000.