Rosalía confesó que usa letras de tango de Carlos Gardel como inspiración

La cantante española Rosalía reveló una influencia sorprendente en su proceso creativo durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido (eltrece). La artista confesó que, a la hora de componer, recurre a la lírica tradicional, mencionando al máximo referente del tango, Carlos Gardel.

Rosalía se encontraba detallando el proceso de creación de su nuevo trabajo, que le llevó tres años de dedicación. La cantante explicó que utiliza el piano y la voz como instrumentos principales de composición, pero también consulta literatura especializada.

"Tenía una mesa llena de libros que iba consultando y de hecho tenía uno entre ellos que era de letras de tango... justamente pues me acuerdo de esta ahí mirando trabajo de Carlos Gardel...", confesó la artista.

La catalana explicó que todo lo que sea "recojos de letras tradicionales" y "poemario" la ayuda mucho a escribir, confirmando así la influencia del ícono argentino, fallecido trágicamente en un accidente aéreo en 1935, en su música.

Fuente: Noticias Argentinas.