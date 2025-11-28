Griselda Siciliani contó cómo es interpretar a Moria Casán para su serie

La protagonista de Envidiosa afrontará un nuevo proyecto para Netflix, interpretando a la gran diva.

Griselda Siciliani habló de su nuevo proyecto laboral donde representará a Moria Casán su serie biopic, lo cual significa un gran desafío para ella.

La protagonista de Envidiosa visitó a Ángel de Brito en Bondi Live y reveló cómo comenzó a formar parte de esta nueva producción de Netflix: “Cuando me llamaron para hacer de Moria me sorprendió, yo sabía que estaban preparando la serie, pero nunca me pensé a mí misma en ese proyecto”.

Sin embargo, fue su representante quien la contactó: "Un día me llamó y me dijo que me querían probar para ver si me interesaba”. “Antes de contestar, quise hacer un acercamiento para ver si me salía, porque no es lo mismo que hacer cualquier proyecto, es ver si a eso que te vas a acercar te sale, es como hacer una imitación”, reveló sobre el trabajo previo que hizo previo a aceptar el papel.

Asimismo, adelantó que el rodaje va a continuar en el 2026: “Hay que tomar decisiones con la estética de la serie, todavía no terminamos de grabar” y todavía no se conoce la fecha de estreno.

Finalmente, bromeó diciendo que no tiene tiempo ni para promocionar la tercera temporada de Envidiosa: “Estoy 11 horas, todos los días, interpretando a un personaje, estoy todo el día hablando como Moria”.

¿Quiénes interpretarán a Moria Casán en su serie de Netflix?

Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione, hija de la diva, y Cecilia Roth son las actrices encargadas de interpretar a Moria Casán en esta nueva producción hecha en Argentina.

La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

En la reinterpretación de la obra teatral Brujas, el reparto se forma con Siciliani como vida a Moria, Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni, quien personifica a Susana Campos.

Griselda Siciliani como Moria CasánGriselda Siciliani como Moria CasánGriselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que "nada más tentador que sumergirse en este universo", y que se trata de "un honor" que pensaran en ella para "tremendo desafío".

Respecto a la interpretación que hará de su madre, Sofía dijo: “No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, comenzó la actriz en el ciclo de El Trece. Y sumó: “Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación. Por eso cada una de las etapas va a estar marcada por las distintas actrices, y eso va a ser algo muy interesante de la historia".

