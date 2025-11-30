Terminó el rodaje de Cautiva, la miniserie sobre los abusos en el convento de Nogoyá denunciados por ANÁLISIS

El rodaje de la miniserie Cautiva, producción de Flow y HBO Max que aborda los abusos en el convento de Nogoyá revelados gracias al testimonio de una monja y a una investigación de ANÁLISIS, finalizó esta semana, según informó en redes sociales su directora, Paula Hernández.

“Hubo momentos de plenitud y de tormenta, pero filmar siempre es una fiesta, un lugar para pensar, crear y crecer con otros . Gracias a cada uno y a sus equipos por hacer esta belleza, y darle marco para que este elenco fantástico pueda desplegar sus maravillas”, sintetizó Hernández al dar a conocer la novedad.

La serie se basa en el caso de Silvia Albarenque, la excarmelita descalza del convento de Nogoyá, cuya historia salió a la luz pública en 2016 en una investigación periodística de Daniel Enz, director de este medio

La ficción asume el desafío de narrar la supervivencia de Clara quien, tras 15 años de encierro y con un estado físico y psicológico que bordea lo inhumano, logra escapar e inicia una infatigable lucha judicial. El caso real, que culminó con la condena a prisión efectiva de la priora Luisa Ester Toledo, constituyó la primera condena a una autoridad de un convento en Argentina por abusos que incluyeron el uso de cilicios, ayuno extremo y encierro total.