El canto en contra del Chiqui Tapia sonó en el recital de Andrés Calamaro: la reacción del músico

En los últimos días, principalmente a raíz del campeonato a dedo que la AFA le entregó a Rosario Central por su rendimiento en este 2025, Claudio "Chiqui" Tapia acumuló cuestionamientos y el canto en su contra se escuchó en muchas canchas del fútbol argentino.

Pero además el malestar de muchos hinchas del fútbol con el presidente de la AFA extendió las barreras y el "Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón..." sonó, el miércoles por la noche, en el segundo de los tres shows que Andrés Calamaro tiene en el Movistar Arena (aún resta la presentación del 28 de noviembre).

El canto llegó sobre el final del show, previo a los dos últimos bises, sin Calamaro y su banda sobre el escenario. Al regresar, el cantante no hizo mención al respecto y siguió con su presentación, que finalizó con Flaca y Los Chicos, en los que homenajea a sus músicos amigos fallecidos, como así también a Diego Maradona.

Los videos compartidos por muchos de los presentes del cantito del público en contra del Chiqui Tapia se multiplicaron en las redes sociales, con muchas reacciones y comentarios.

Una de ellas fue la del propio Calamaro, que explicó su postura sobre lo sucedido.

"No alentamos los cantos para Tapia…", aclaró el intérprete de Sin documentos, Loco y Mi enfermedad, entre tantos otros hits.

Y siguió en su comentario, explicando por qué no incentivo ni hizo referencia al canto de su público: "Cuando la Selección juega bien y gana nos gusta... El fútbol tiene estas cosas en las élites... No vamos a alentar que ofendan a nadie.

"Mis respetos para la gente del fútbol que me respeta y me aprecia más que los exquisitos sordos de la música...", cerró Calamaro, reconocido hincha de Independiente.

En otra publicación en la red social, ya alejado de la polémica, Calamaro agradeció el cariño recibido en su segunda presentación, que contó -al igual que en la primera- con la presencia de Chano y Bambi Charpentier, Patricio Sardelli, de Airbag; y Facu Soto, de Guasones, como invitados.

"Memorable nochaza en el Arena. Se fue la segunda… sin palabras y todas más palabras… dulces y generosos los invitados (puntuales ayer y esta noche). Nosotros mandando comprometidos con cada nota y cada golpe, como nos gusta, que privilegio tocar así, vivir esto, en casa… y queda una más… ya extrañamos la gira que no termina el viernes, De mil añores... que baño humildad virtuoso! Nos dan", agradeció el cantante.

Fuente: Clarín.