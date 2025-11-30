Boca y Argentinos protagonizan el único juego del domingo

Este domingo seguirá la acción por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18.30. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de ESPN premium.

El Xeneize, anfitrión en este encuentro, llega luego de vencer a Talleres de Córdoba por 2-0 en los octavos de final. Se trata de la tercera victoria consecutiva por el mismo resultado para el elenco de La Boca, que además acumula cinco triunfos consecutivos desde la derrota por 2-1 ante Belgrano como local.

El equipo de Claudio Úbeda tiene ventaja de localía debido a que finalizó en el primer lugar de la Zona A y así será hasta la final. Habiendo desaprovechado esa ventaja en el Torneo Apertura (eliminado por Independiente tras perder 1-0 como local) el equipo Azul y Oro tiene la premisa de dejar ese recuerdo atrás.

Para este partido, el técnico de Boca apostaría por lo mejor que tiene a disposición, sin tocar lo que ha funcionado en el último tiempo. Es así que saldría 4-4-2 con: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En frente habrá un equipo que no se achica. El Bicho viene de superar a Vélez Sarsfield por 2-0 en los octavos de final jugando en condición de visitante con una enorme actuación de Hernán López Muñoz, autor de dos buenos goles. Los dirigidos por Nicolás Diez suman tres triunfos consecutivos, dos de ellos en condición de visitantes.

El Bicho clasificó en el quinto lugar de la Zona A con 24 puntos, por lo que no tiene ventaja de localía en esta instancia y para tenerla en la próxima necesita de un triunfo de Tigre ante Racing. Si no, será imposible.

Para este partido, el técnico dispondrá en cancha de lo mejor que tiene. Es por eso que será titular el ex Patronato Francisco Álvarez y ocupará el arco Gonzalo Siri, ya recuperado de su molestia en la cadera. La formación será 4-3-3 con los siguientes intérpretes: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz.

Fuente: La Nueva Provincia.