Gustavo Sylvestre se llevó el Oro en los Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores

Gustavo Sylvestre se llevó el Martín Fierro de Oro, en Cable.
La ceremonia se transmitió en exclusiva por C5N y se pudo seguir en simultáneo por streaming a través del canal de YouTube.
Durante la edición 2025 de los Martín Fierro de Cable, los premios entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), el periodista y conductor Gustavo Sylvestre se llevó la estatuilla de oro. La ceremonia se llevó adelante con transmisión exclusiva de C5N, con más de 100 nominados, entre los que se encuentran los periodistas y productores más destacados del país.
La conducción la llevaron adelante la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, estuvieron al frente del stream, desde donde reaccionaron en vivo a todo el evento, desde la alfombra roja hasta cada uno de los ganadores.
Además, se llevó a cabo un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupará de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche.
Los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
-Martín Fierro de Oro
Gustavo Sylvestre
-Entrevistas
Ganador: +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
-Temas médicos
Ganador: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
-Documental
Ganador: Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
Cromañón: Cartas y Señales (TN)
-Arte, moda y tendencia
Ganador: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
-Deportivo
Ganador: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
-Programa económico
Ganador: Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
-Aviso publicitario
Ganador: Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Betsson — “Cuidamos la pasión”
Infinia (YPF – Liebre)
-Noticiero
Ganador: TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
Último momento (CRÓNICA HD)
-Cronista/movilero
Ganador: Manuel “Manu” Jove (TN)
Adrián Salonia – (C5N)
Rodrigo Porto (LN+)
-Interés general semanal
Ganador: Gps (Rolando Graña – A24)
Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
-Labor periodística masculina
Ganador: Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
-Musical (jazz/tango y folklore)
Ganador: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
-Musical (rock / pop / urbana)
Banda Soporte (Quiero)
La Viola (Fernando Molinero – TN)
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
-Panelista
Ganador: Santiago Cuneo (Gps – A24)
Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (TN)
-Magazine
Ganador: Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
-Revelación
Ganador: Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
Juan Manuel Boccaci (TN)
-Columnista económico
Ganador: Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
Alfredo Zaiat (IP)
Sofía Diamante (LN+)
-Labor periodística masculina
Ganador: Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
Nelson Castro (El corresponsal – TN)
-Deportes extremos
Ganador: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Abriendo Pistas
Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
-Columnista policial/judicial
Ganadores: Ariel Zak (Minuto Uno – C5N) y Rodrigo Alegre (TN)
Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
-Culinario
Ganador: Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
-Labor periodística femenina
Ganador: Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
-Producción integral
Ganador: C5N
A24
CANAL DE LA CIUDAD
TN
Turismo y tiempo libre
Ganador: El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
Aguas Abiertas (ESPN)
Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
-Periodístico deportivo
Ganador: TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
-Labor conducción femenina
Ganador: Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
-Cultural / educativo
Ganador: Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
-De servicios
Ganador: Transición 2030 (Cata de Elía – A24)
El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
-Programa rural
Ganador: TN Campo (Eleonora Cole – TN)
A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
-Noticiero deportivo
Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
-Aviso institucional
Ganador: Betsson — “Cuidamos la pasión”
Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
-Productor general
Ganador: Nicolás Boccache (C5N)
Exequiel Darío Sanitz (TN)
Facundo Pedrini (Crónica TV)
-Columnista político (empate)
Ganador: Iván Schargrodsky (C5N)
Ganador: Daniel Bilotta (LN+)
Santiago Cuneo (GPS – A24)
-Servicio informativo
A24
C5N
Crónica TV
TN
-Interés general diario
Ganador: Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
-Periodístico
Ganador: Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
-Labor conducción masculina
Ganador: Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)
Fuente: Ámbito.