Paraná: dos personas fueron detenidas por apuñalar a un vendedor de choripan en la plaza Mujeres Entrerrianas

El personal de la División 911 intervino en un incidente ocurrido en la intersección de Cocuzza y Héctor O. Pajarito, en el exhipódromo de Paraná, donde dos sujetos fueron aprehendidos tras ser sindicados por lesionar con un arma blanca a un conocido vendedor de choripanes.

El hecho ocurrió en la madrugada este viernes, a la 1.00 aproximadamente. La víctima, quien ingresó consciente a la sala de emergencias del Hospital San Martín, presentaba dos heridas en el abdomen y fue trasladado de forma particular por dos personas que lo asistieron en el lugar.

Los aprehendidos, de 26 y 37 años, fueron detenidos en el lugar de los hechos y se desconoce el motivo de la disputa que derivó en el ataque. La fiscalía interviniente, a cargo de Paola Farino, ordenó la aprehensión de ambos, publicó Ahora.