El dólar y su último round de 2025: ¿cerrará el año por encima de los $1.500?

El mercado espera cierta aceleración respecto de la suba que el tipo de cambio tuvo en noviembre. Sucede mientras el Gobierno defiende a rajatabla el esquema de bandas actual.

El Gobierno se mantiene firme en su decisión de no tocar el esquema cambiario y confía en que la mejora de expectativas y el orden macroeconómico debería presionar a la baja la cotización del dólar oficial. Sin embargo, existen factores que pueden presionar al alza el precio en el cierre de 2025.

Si se contempla la variación del tipo de cambio mayorista entre las puntas de cada mes, en noviembre hubo una suba de apenas $6,50 (+0,5%). Mientras que, si se compara el precio promedio de octubre con el de noviembre, la suba fue del 2%. En ambos casos, los incrementos se ubican por debajo de la inflación esperada para el mismo período, que la mayoría de las consultoras privadas ubica por encima del 2%.

El "billete verde" cerró el mes en los $1.451,50 y durante toda la última semana se mantuvo cerca de un 4% por debajo del techo de la banda, hoy en $1.510. Existe un consenso generalizado entre los analistas de que es muy difícil que la divisa cierre el año superando el techo, que al 31 de diciembre se ubicaría por encima de los $1.525.

De acuerdo con los valores negociados en el mercado de futuros A3, el tipo de cambio esperado para fin de diciembre es de $1.479,50, lo cual implicaría un alza mensual del 1,9%. Previamente, las consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del REM de octubre habían calculado un dólar a $1.500 para recibir 2026, que representaría un avance del 3,3%.

Factores que pueden presionar al alza, y los que pueden ayudar a la baja

Por un lado, existen algunos factores que podrían presionar a la baja la cotización. El principal es la elevada demanda de pesos que suele haber en diciembre, con motivo del pago de aguinaldos y las fiestas. Pero a esto se le podría sumar un primer flujo de divisas por la cosecha de trigo, que da buenos indicios, y un mejor clima general en los mercados financieros tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre.

En contraposición, la proximidad de las vacaciones de verano puede reflejarse en una mayor demanda de moneda estadounidense por parte de aquellos que decidan viajar al exterior. Además, el poco ímpetu que el Gobierno le imprime a la acumulación de reservas y la poca flexibilidad a la hora de realizar pequeños ajustes en el esquema cambiario también pueden contribuir a presionar sobre la búsqueda de cobertura.

En ese marco, Pablo Repetto, Jefe de Research Aurum Valores, dijo en diálogo con Ámbito que "puede ser que a partir del 10 pese más la demanda de pesos y más cerca de fin de año la demanda de dólares por turismo sobre todo en aquellos que reciben el aguinaldo antes de fin de año". "La escasez de acumulación de reservas es un gran problema que puede dar algo más de volatilidad de lo habitual", acotó.

Por lo tanto, advierte que "más allá de algún hecho puntual, va a haber presión hacia el techo por el diseño de la banda que va cayendo en términos reales". "Como ejemplo, el techo de la banda al inicio a precios de hoy estaría arriba de $1600", subrayó.

Con una mirada similar, Milagros Gismondi, Economista Jefe de Invecq, también avizora una presión alcista sobre el tipo de cambio y pronostica que terminará el año en los $1.500.

En resumen, las expectativas indican que el dólar tendrá cierta aceleración respecto de noviembre y que podría superar los $1.500. No obstante, salvo que ocurra algo inesperado, tampoco se espera que el avance sea tal como para forzar al equipo económico a modificar el régimen de bandas actual, pese al atraso del techo en relación a la inflación.

Fuente: Ámbito, Santiago Reina.