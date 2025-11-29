Las vacunas son seguras y salvan vidas: Entre Ríos acompaña el posicionamiento federal

Los centros de salud y hospitales de Entre Ríos cuentan con todas las vacunas del calendario.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un comunicado nacional conjunto en el que se reafirma la importancia del Calendario Nacional de Vacunación como una herramienta central para la prevención de enfermedades graves y para la protección de toda la población.

Según se destacó, cada una de las vacunas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.

La provincia participó de la confección del comunicado y adhirió a un documento, que firmó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a sus pares de otras jurisdicciones, con el objetivo de ratificar la convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y de reafirmar el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario.

La declaración subraya que las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas; y remarca que cada dosis incluida en el Calendario Nacional cuenta con décadas de evidencia científica y con un proceso riguroso de evaluación antes de su aplicación. En el documento se sostiene, además, que la vacunación es una política sanitaria indispensable que permite evitar brotes y disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades prevenibles.

El texto destaca que la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas requieren una tarea articulada entre Nación, provincias y municipios. Esa labor conjunta es la que garantiza el acceso equitativo y oportuno para todas las personas, sin distinción y en cada punto del país.

Al acompañar la firma del comunicado federal, Blanzaco, expresó: "Vacunarse no es solo un acto de cuidado individual: es un compromiso colectivo. Cada dosis aplicada evita enfermedades que pueden ser graves y salva vidas. Las vacunas funcionan, son seguras, y están disponibles de manera gratuita para toda la población".

"En Entre Ríos trabajamos todos los días para fortalecer la vacunación y garantizar el acceso a cada una de las dosis del Calendario Nacional. Hoy ratificamos, junto a todas las provincias, nuestra convicción: cuidar a la población es una prioridad y la vacunación es una herramienta irremplazable para lograrlo", apuntó.

El comunicado fue impulsado por el ministro de Salud de la Nación y los ministros provinciales de: Entre Ríos; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Catamarca; Córdoba; Corrientes; Chaco; Chubut; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y Tucumán.

Desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que los centros de salud y hospitales de Entre Ríos cuentan con todas las vacunas del calendario y se convoca a la población a asistir a los vacunatorios para completar esquemas y mantener al día la protección frente a enfermedades prevenibles.