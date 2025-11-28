Homenaje a La Mona Jimenez: un cuadro y la primera canción de su repertorio

El homenaje se dio por parte del directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

La Mona Jiménez recibió un reconocimiento por su trayectoria en el mundo de la música tras 58 años de carrera, más de 100 discos editados y más de 1000 obras registradas, recibió la distinción “La leyenda del cuarteto“, de parte de Sadaic.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el homenaje se dio este jueves por su extensa trayectoria artística, por parte del directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

El cuartetero lleva más de 50 años creando canciones, llevando en alto la bandera del cuarteto y siendo parte insustituible de la transformación de la música de su tierra cordobesa, en un movimiento cultural reconocido en el mundo.

Como parte del homenaje, Sadaic le entregó documentación enmarcada, que hoy forma parte de su historia personal y de la historia del cuarteto: una copia certificada del formulario de ingreso a Sadaic y de su primera obra, "Baila Chiquita", canción que fue registrada en 1972.

Fuente: Noticias Argentinas.