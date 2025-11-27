Se realizará un homenaje a la vida y la obra de Jorge Méndez

Será el 3 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Habrá música en vivo con Ernesto Méndez, el dúo María Luz Erázun-Ramiro Matteoda y Conjunto Itaý. La conducción estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi.

Durante el homenaje, se entregará una distinción a sus allegados y se proyectará un material audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras. Se invita a toda la comunidad a participar.

Sobre los artistas que se presentarán:

Ernesto Méndez nació en Paraná y tiene una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Ha sido parte de festivales en Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania. Se ha presentado en salas de prestigio como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.

María Luz Erázun y Ramiro Matteoda forman un dúo musical que reúne la esencia del litoral en cada escenario. Con más de diez años de trayectoria conjunta, han llevado su propuesta artística a escenarios como Tecnópolis, Festival Nacional de Doma y Folklore (Jesús María), Festival Nacional del Chamamé (Federal), Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes), Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros. Además se presentaron en Chile y Uruguay.

El conjunto Itaý es oriundo de Concepción del Uruguay y con 25 años de trayectoria, tiene cinco trabajos discográficos editados. Representan al movimiento folclórico de música litoraleña que se conoce como "chamamecero", que representa la identidad rítmica común ancestral a nuestra región.

La entrada será libre y gratuita.