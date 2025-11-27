Colectivos en Paraná: la nueva empresa no acatará la orden judicial para absorber a los choferes de ERSA

Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hizo lugar en las últimas horas a una acción de amparo presentada por UTA contra San José, nueva prestataria del servicio de colectivos en Paraná. En la sentencia, el juez Subrogante, Claudio Loguarro, dispone que la firma absorba de forma transitoria a todo el plantel de choferes de Buses Paraná.

Tras conocerse la medida judicial, se llevó a cabo este jueves al mediodía una audiencia en la Secretaría de Trabajo, convocada por San José. Si bien se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, desde la empresa de capitales misioneros hicieron saber que “no acatarán” el fallo judicial y cuestionan la jurisdicción de la demanda.

Desde la empresa argumentaron que el organismo administrativo provincial no resulta competente; que se encuentra agotada y declinada la vía administrativa; y que “no resulta de aplicación el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo por cuanto no se configura ninguno de los elementos típicos de transferencia de establecimientos allí prevista”.

Alejandro Becic, abogado de UTA, dialogó con la prensa tras la reunión y comentó los principales puntos conversados durante la audiencia. A su criterio, “el fallo está firme y deben cumplirlo”. Sin embargo, anticipó que desde la empresa “van a hacer un planteo de incompetencia del juez”.

Desde el gremio ratificaron su postura de poder garantizar la continuidad laboral de los actuales trabajadores que dependen de Buses Paraná. Incluso, Becic cuestiona el planteo de la empresa al asegurar que “jurídicamente no es muy lógico porque primero tienen que cumplir el mandato judicial” para poder apelar la sentencia.

Consultado por eventuales medidas de fuerza que UTA realice en caso de que no se acate el fallo, manifestó: “Sobran argumentos a los trabajadores para tomar cualquier medida“.

Qué dice el fallo judicial

“Dispongo que la parte demandada en este proceso, absorba transitoriamente, desde el inicio de la explotación adjudicada para prestar el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros por autobús en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las presentes actuaciones y a resultas de la misma, al personal que actualmente se desempeña en dicho servicio a las órdenes de Buses Paraná”, dictamina el magistrado mencionado. Cabe destacar que, como se lee, la incorporación no es definitiva, sino hasta tanto la Justicia establezca si el pedido de UTA –la incorporación total con antigüedad incluida- es viable.

Previamente, Loguarro había manifestado que estima que “la plataforma fáctica descripta en el escrito inaugural de la instancia, exige un detenido estudio de una multiplicidad de aspectos que no solo conciernen al Derecho del Trabajo sino que, además, congloban aspectos, entre otros, del Derecho Administrativo, en orden a la concesión del servicio público denunciado“.

La existencia de un primer fallo favorable fue comunicado a los choferes en la asamblea de este mediodía, que culminó antes de las 16. Allí, Jorge Kiener, secretario del Interior de UTA a nivel nacional, le manifestó a los trabajadores que había un juez que les había dado la razón. No obstante, ni él ni las principales referencias del gremio en la provincia hablaron con la prensa luego de la instancia con los trabajadores.