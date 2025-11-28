Se lanzó una obra que reúne aportes internacionales sobre Saúl Karsz

El libro Pensamiento contemporáneo del Trabajo Social: proposiciones de Saúl Karsz ya se encuentra disponible en librerías, luego de su reciente lanzamiento. La obra, coordinada por Leonel Del Prado, Saúl Karsz y Claudine Hourcadet, reúne textos de autores y autoras de distintos países que retoman y discuten los aportes del pensador franco-argentino. La publicación busca ofrecer herramientas para revisar críticamente las prácticas profesionales del Trabajo Social, mediante la visita había conceptos y tensiones que atraviesan al campo en la actualidad. El volumen tiene como finalidad ofrecer un abordaje renovado sobre los aportes intelectuales y profesionales de Karsz.

El libro reúne textos de autoras y autores provenientes de distintos países que aportan lecturas surgidas de sus propias prácticas e investigaciones. A través de entrevistas, ensayos y análisis de prácticas, el volumen abre una conversación amplia en torno a la obra del pensador, cuyas reflexiones articulan elementos del marxismo, el psicoanálisis y la filosofía contemporánea. Según adelantó la editorial, la intención es recuperar los fundamentos conceptuales del autor y su forma de interpelar los supuestos habituales con los que opera el Trabajo Social, desde la formación profesional y la intervención cotidiana.

Parte central de la propuesta reside en revisar las dicotomías que, según Karsz, continúan condicionando el trabajo en el territorio, como son teoría y práctica, individuo y sociedad, ideología y pretendida neutralidad. A través del análisis de esas tensiones, el libro plantea la necesidad de sostener una mirada que permita volver sobre las acciones concretas y sus sentidos. En este marco, los aportes reunidos proponen interrogar los marcos desde los cuales se analizan los problemas sociales.

La obra ya puede adquirirse en Paraná, con un precio de lanzamiento de $33.000 en la librería Saltacharcos, ubicada en Gualeguaychú 167.