Diez años después, otra vez Delfino: Estudiantes de Río Cuarto a Primera

El estadio Abel Sastre de Deportivo Madryn fue sede del encuentro de vuelta correspondiente a la final del Reducido de la Primera Nacional. El anfitrión llegó en desventaja en el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto, que hasta perdiendo 1-0 lograba su primer ascenso a la Primera División. El árbitro del encuentro fue Facundo Tello.

En los primeros 25 minutos de juego hubo dominio del equipo de fuera de casa. En la primera ocasión clara del encuentro, Javier Ferreira pudo poner en ventaja al León del Imperio, pero su gran cabezazo tras un centro desde la izquierda acabó en atajada del entrerriano Yair Bonnín hacia su costado derecho.

Ferreira volvió a avisar en la siguiente chance para el visitante. El atacante tomó un balón por el costado izquierdo del ataque, enganchó hacia el centro y sacó un remate de derecha que se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Bonnín.

En respuesta, Deportivo Madryn tuvo su primera ocasión clara con un centro de Nazareno Solís desde el costado derecho que encontró la sorpresiva aparición de Diego Crego. El atacante ganó de cabeza, pero su remate terminó apenas por encima del travesaño.

El propio Crego encabezó la siguiente ocasión de peligro a los 37 luego de una larga carrera con desborde incluido por el costado izquierdo. Sin embargo, la jugada terminó en nada: cuando debió enviar el centro, acabó rematando al arco débil y a la posición de Brian Olivera, que controló sin problemas.

Antes del final del primer tiempo llegó la secuencia de jugadas de peligro más clara para el equipo de Iván Delfino. Fue a los 42 minutos, cuando una diagonal de Martín Garnerone derivó en pase para Javier Ferreira, que construyó una pared con Agustín Fontana. Dentro del área, Ferreira sacó un primer remate que contuvo Bonnín y un segundo disparo que se desvió y se fue al tiro de esquina.

De ese córner impulsado por Garnerone llegó un centro que despejó la defensa local hacia la posición del ejecutante del tiro de esquina. Garnerone sacó un nuevo remate que Bonnín contuvo, pero el rebote volvió a quedarle al equipo cordobés. Esta vez fue Mauro Valiente quien avanzó por izquierda y envió un pase atrás que superó a Bonnín y habilitó la definición de Fontana. El atacante que ingresó por el lesionado Lucas González llegó a definir, pero no pudo superar el providencial cruce de Federico Recalde a poca distancia de la línea de meta. Fue lo último claro de la primera mitad.

A puro empuje fue que en el segundo tiempo finalmente llegó la ventaja para el equipo anfitrión. Tras un centro pinchado desde la derecha de Ezequiel Montagna llegó la pirueta de Luis Silba para el golazo que puso el 1-0. La tijera del atacante local venció a Olivera y se transformó en el 1-0 parcial a los 19.

Ese gol metió atrás al equipo cordobés, que tuvo escasas ocasiones para salir de contragolpe. Sin embargo, en una de ellas pudo liquidar la historia: un pelotazo largo por la banda izquierda encontró a Agustín Fontana totalmente solo y mano a mano con Bonnín. Cuando ingresó al área, el atacante intentó esquinar el remate, pero su disparo dio en el brazo del entrerriano y se fue a un costado.

Cuando el partido se le complicaba al equipo de Río Cuarto llegó una falta desde atrás de Recalde que le valió la segunda amonestación y, por consiguiente la expulsión, de manera que el León del Imperio pasó a jugar con un futbolista más.

Y con ventaja numérica llegó el empate. Fue a los 39 minutos del segundo tiempo que un centro al área llegó a la posición de Juan Antonini, que bajó el balón por la izquierda para Agustín Morales, que avanzaba por la derecha. El atacante controló, se acomodó y sacó un remate potente que superó a Bonnín y se transformó en el 1-1.

El tiempo transcurrió y en el final el árbitro Facundo Tello debió dar por finalizado el juego, desatando la invasión de los hinchas de Madryn. Estudiantes de Río Cuarto hizo valer su resultado en casa y logró el primer ascenso a Primera División de su historia. Tal como ocurrió 10 años antes, en 2015, Iván Delfino llevó a un equipo del interior a la Primera División del fútbol argentino.

-SÍNTESIS-

Deportivo Madryn 1-1 Estudiantes (RC). Global: 1-3.



Goles:

19’ST: Luis Silba (MAD).

39’ST: Agustín Morales (EST).



Expulsado:

36’ST: Federico Recalde (MAD).



Formaciones:

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Diego Crego; Nazareno Solís; Germán Rivero y Luis Silba.

DT: Leandro Gracián.



Estudiantes (RC): Brian Olivera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Lucas González; Tomás González, Javier Ferreira y Mauro Valiente.

DT: Iván Delfino.



Cambios:

39’PT: ingresó Agustín Fontana por Lucas González (EST).

ET: ingresó Juan Galeano por Diego Martínez (MAD).

9’ST: ingresó Ezequiel Montagna por Bruno Juncos (MAD).

17’ST: ingresó Álvaro Cuello por Javier Ferreira (EST).

26’ST: ingresó Elías Ayala por Agustín Sosa (MAD).

30’ST: ingresó Fabio Vázquez por Tomás González (EST).

30’ST: ingresó Facundo Cobos por Martín Garnerone (EST).

30’ST: ingresó Agustín Morales por Mauro Valiente (EST).



Amonestados:

24’PT: Diego Martínez (MAD).

25’PT: Sergio Ojeda (EST).

40’PT: Juan Antonini (EST).

48’PT: Federico Recalde (MAD).

39’ST: Facundo Giacopuzzi (MAD).

49’ST: Yair Bonnín (MAD).



Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: Abel Sastre.