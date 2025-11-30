Fórmula 1: Verstappen ganó y la definición se estira a la última fecha

Este domingo se disputó la penúltima final de la temporada de la Fórmula 1. En Lusail, Qatar, Oscar Piastri salió a la pista como líder y con la chance de ganar para cerrar un fin de semana perfecto. Detrás partieron Lando Norris y Max Verstappen, los dos contendientes restantes por el título. Franco Colapinto, por su lado, salió desde el fondo de la grilla, ya que comenzó en los boxes.

En la largada, Max Verstappen hizo lo que debía hacer y superó a Lando Norris para seguir contando con chances de ser campeón. Sin embargo, adelante Oscar Piastri se mantuvo por delante de todos y comenzó a hacer crecer su diferencia. Entre ellos, todo parecía quedar en manos de los ingenieros y sus estrategias. Más atrás, George Russell perdió varias posiciones, pero hubo pocos cambios.

En la séptima vuelta se produjo el primer golpe de escena de la competencia. En un intento de sobrepaso, el auto de Nico Hulkenberg tocó la rueda delantera izquierda del monoplaza de Pierre Gasly, provocando la rotura y el despiste del vehículo del alemán y la rotura del piso del auto del francés. Hulkenberg abandonó y este hecho provocó el ingreso del Auto de Seguridad y el paso de todos por boxes, excepto de los McLaren, dejándolos con dos paradas obligatorias por delante.

Colapinto subió tres puestos a partir de lo ocurrido: el abandono de Hulkenberg, el retraso de Gasly y la sanción a Esteban Ocon por adelantarse en la largada lo hicieron saltar al 17° lugar. Al volver a pista tras el paso por boxes, el auto del argentino cambió de neumáticos duros a medios. La velocidad volvió recién en la décima vuelta.

En la 25ª vuelta los dos McLaren ingresaron a boxes cumpliendo con la obligación de la competencia. Primero lo hizo Oscar Piastri, que volvió a pista en el quinto lugar; mientras que Lando Norris volvió detrás de Piastri después de su detención. La estrategia le salió bien al equipo británico.

El paso de Lance Stroll por boxes le permitió a Colapinto saltar al 16° lugar. Encima, la detención le salió mal al canadiense ya que excedió la velocidad en la calle de boxes y eso le valió una sanción de cinco segundos más, con una parada obligatoria más por delante.

En el 32° giro se produjeron los ingresos a boxes de todos los pilotos que habían entrado con el auto de seguridad en la séptima vuelta. Liderados por Max Verstappen, todos los pilotos pasaron por boxes. En el retorno, el neerlandés volvió a pista en el tercer lugar, cerca de los McLaren.

En su lucha, Colapinto volvió en la 17ª posición, con la ventaja de que Ocon y Stroll deben pasar por boxes. Salió por delante de Oliver Bearman, piloto al que tenía por delante en pista, por lo que virtualmente logró una superación.

En la 42ª vuelta, Piastri cumplió con su segunda parada en boxes y volvió a pista con neumáticos duros en la tercera posición, por delante de Carlos Sainz, pero a 17 segundos del líder virtual, Verstappen. Norris entró en la 45ª vuelta y volvió a pista en la quinta posición, detrás de Antonelli, complicando mucho su situación en el campeonato.

Tras una sanción de 10 segundos por una falla de seguridad en boxes, Bearman decidió abandonar la competencia. Además, el ingreso de Stroll a boxes para cumplir con la sanción le permitió a Colapinto saltar al 15° lugar. Y hubo más: Isack Hadjar tuvo problemas en su vehículo y abandonó, con lo que Colapinto saltó al 14° lugar, posición en la que terminó la carrera.

Norris, que había vuelto en el quinto lugar, logró la superación sobre Antonelli en la última vuelta y presionó a Sainz, pero no le alcanzó. De todas maneras, la posición le bastó para liderar el campeonato con 408 puntos. Segundo pasó a estar Verstappen, que ganó la carrera y alcanzó las 396 unidades; mientras que Piastri, que terminó como escolta, se ubica tercero en el torneo con 392 puntos.